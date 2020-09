Urodzony 21 września 1998 roku w Komendzie Pogacar jest drugim najmłodszym zwycięzcą w historii Tour de France. Młodszy był tylko 19-letni Francuz Henri Cornet w drugiej edycji wyścigu w 1904 roku.

Słoweniec debiutował w "Wielkiej Pętli". Poprzednim kolarzem, który w pierwszym starcie stanął na najwyższym stopniu podium w Paryżu, był Francuz Laurent Fignon w 1983 roku.

Pogacar wygrał też klasyfikację młodzieżową i górską, zakładając na podium koszulki białą oraz białą w czerwone grochy. W punktowej zwyciężył Irlandczyk Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), który wyprzedził rekordzistę tej klasyfikacji, zdobywcę siedmiu zielonych koszulek, Słowaka Petera Sagana (Bora-Hansgrohe). Drużynowo triumfowała, podobnie jak przed rokiem, hiszpańska ekipa Movistar.

Ostatni etap, z Mantes-la-Jolie do Paryża (122 km), wygrał po finiszu na Polach Elizejskich Bennett, a Sagan był trzeci.

Wszystkie najważniejsze rozstrzygnięcia zapadły dzień wcześniej w jeździe indywidualnej na czas w Wogezach. W niedzielę Pogacar razem ze swoimi kolegami z drużyny ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich świętował sukces. Podjechali do niego też czterej inni kolarze ze Słowenii: Roglic, Luka Mezgec, Jan Polanc i Matej Mohoric. Trzymając się za ręce, pozowali fotoreporterom.

Ściganie zaczęło się praktycznie dopiero kilka kilometrów przed metą. Długiego finiszu próbował m.in. Belg Greg Van Avermaet z polskiej drużyny CCC, przez chwilę atakował Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), ale ostatecznie cały peleton przyjechał razem, a o kolejności na mecie decydowały umiejętności sprinterskie.

Bennett, pewny już triumfu w klasyfikacji punktowej, cieszył się z drugiego zwycięstwa etapowego. Tuż za nim linię mety minął jadący po raz ostatni w tęczowej koszulce mistrza świata Duńczyk Mads Pedersen (nie będzie bronić tytułu w przyszłą niedzielę we włoskiej Imoli). Saganowi, który ma w dorobku 12 sukcesów etapowych w TdF, nie udało się w tym roku odnieść ani jednego.

Finał wyścigu na Champs Elysees oglądały tłumy kibiców ze Słowenii. Był też obecny prezydent tego kraju Borut Pahor, który gratulował swoim rodakom bezprecedensowego sukcesu. Roglic i Pogacar zdominowali wyścig. Pierwszy z nich wygrał jeden etap i przez 11 dni jechał w żółtej koszulce lidera. Pogacar odebrał mu ją w sobotę, miażdżąc rywali w jeździe indywidualnej na czas w Wogezach, a wcześniej był najlepszy na dwóch górskich odcinkach. W klasyfikacji generalnej wyprzedził Roglica o 59 sekund.

"Nigdy bym nie uwierzył w to, że stanę tutaj, w Paryżu, na pierwszym stopniu podium. Te trzy tygodnie były niewyobrażalną przygodą, trzy absolutnie niezapomniane tygodnie na francuskich drogach. Z niesamowitą publicznością, która nigdy nie przestała mnie dopingować. Nie mogę znaleźć słów, żeby opisać moje uczucia" - powiedział zwycięzca, który w poniedziałek będzie świętować 22. urodziny.

Klęskę poniosła dominująca w Tour de France od 2012 roku brytyjska ekipa Ineos Grenadiers (poprzednio pod nazwą Sky). Jej lider, ubiegłoroczny triumfator Kolumbijczyk Egan Bernal wycofał się po 16. etapie. Jedynym jasnym momentem była udana ucieczka dwóch podopiecznych Dave'a Brailsforda na 18. odcinku - Michała Kwiatkowskiego i Ekwadorczyka Richarda Carapaza. Do mety w La Roche-sur-Foron dojechali razem, obejmując się, a Polak odniósł pierwsze zwycięstwo w swojej siódmej "Wielkiej Pętli". W klasyfikacji łącznej zajął 30. miejsce.

Nie odegrali większej roli kolarze polskiej grupy CCC, startujący w składzie złożonym z obcokrajowców. Kilka razy brali udział w ucieczkach, ale nie udało im się wygrać etapu, a w klasyfikacji generalnej najlepszy z nich Niemiec Simon Geschke zajął 48. miejsce. Był to drugi i ostatni start "Pomarańczowych" w "Wielkiej Pętli", ponieważ ekipa sponsorowana przez polską firmę obuwniczą będzie istnieć tylko do końca sezonu.

Tour de France ruszył z dwumiesięcznym poślizgiem spowodowanym pandemią koronawirusa. Wyścig udało się zorganizować bezpiecznie, testy nie wykazały zakażeń wśród kolarzy (choć koronawirus nie ominął dyrektora wyścigu Christiana Prudhomme'a, który przez tydzień musiał pozostać w izolacji). Ograniczono liczbę widzów na startach i metach etapów, ale fanów nie brakowało przy trasie. Na najtrudniejszych górskich odcinkach panował tłok jak w poprzednich latach, z tą różnicą, że większość kibiców nosiła maseczki.

"To był mój dwudziesty czwarty i na pewno najtrudniejszy do zorganizowania Tour de France. Dziś łatwo mówić, że mogliśmy wystartować trochę wcześniej, ale ułożono nowy kalendarz wyścigów, a my sami chcieliśmy, aby nasz Tour zakończył się na tydzień przed mistrzostwami świata" - ocenił zastępca dyrektora wyścigu Pierre-Yves Thouault.

Wyniki 21. etapu, Mantes-la-Jolie - Paryż (122 km): 1. Sam Bennett (Irlandia/Deceuninck-Quick Step) - 2:53.32 2. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 3. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe) 4. Alexander Kristoff (Norwegia/UAE Team Emirates) 5. Elia Viviani (Włochy/Cofidis) 6. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) 7. Caleb Ewan (Australia/Lotto Soudal) 8. Hugo Hofstetter (Francja/Israel Start-Up Nation) 9. Bryan Coquard (Francja/Vital Concept) 10. Maximilian Walscheid (Niemcy/NTT) ten sam czas ... 140. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 3.23 Klasyfikacja generalna: 1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) - 87:20.05 2. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 59 s 3. Richie Porte (Australia/Trek-Segafredo) 3.30 4. Mikel Landa (Hiszpania/Bahrain-McLaren) 5.58 5. Enric Mas (Hiszpania/Movistar) 6.07 6. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 6:47 7. Tom Dumoulin (Holandia/Jumbo-Visma) 7:48 8. Rigoberto Uran (Kolumbia/EF Pro Cycling) 8:02 9. Adam Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) 9:25 10. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain-McLaren) 14:03 ... 30. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos-Grenadiers) 2:06.32 Klasyfikacja górska: 1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 82 pkt 2. Richard Carapaz (Ekwador/Ineos Grenadiers) 74 3. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 67 Klasyfikacja punktowa: 1. Sam Bennett (Irlandia/Deceuninck-Quick-Step) 380 pkt 2. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe) 284 3. Matteo Trentin (Włochy/CCC) 260 Klasyfikacja młodzieżowa: 1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) - 87:20.05 2. Enric Mas (Hiszpania/Movistar) 6.07 3. Valentin Madouas (Francja/Groupama-FDJ) 1:42.43 Klasyfikacja drużynowa: 1. Movistar (Hiszpania) - 262:14.58 2. Jumbo-Visma (Holandia) 18.31 3. Bahrain-McLaren (Bahrajn) 57.10 ... 14. CCC Team (Polska) 4:58.19