Widzew wcześniej zwolnił trenerów, teraz poleciały głowy dyrektorów

Nowy właściciel Widzewa przed startem sezonu zainwestował sporo pieniędzy w wzmocnienie kadry zespołu. Miliony euro wydane na transfery przez Roberta Dobrzyckiego nie przełożyły się na wyniki. Łódzka drużyna gra słabo. W ostatnich trzech meczach nie zdobyła kompletu punktów. Dwie porażki i remis sprawiły, że w klubie doszło do kolejnej rewolucji. Tym razem w dyrektorskich gabinetach.

Reklama

Przypomnijmy, że wcześniej Widzew już dwukrotnie w tym sezonie zmieniał trenera. Na razie nie poprawiło to wyników. Teraz pracę stracili dyrektor sportowy Mindaugas Nikolicius oraz dyrektor ds. rekrutacji Igor Cerin.

Widzew nie chciał czekać z rewolucją do zimy

W pierwszej kolejności dziękuję Niko i Igorowi za pracę, którą wykonali przez kilka ostatnich miesięcy. Decyzje personalne nigdy nie należą do najłatwiejszych. Odkąd dołączyliśmy do Klubu z Piotrem Burlikowskim, analizujemy sytuację w Widzewie. Mamy pierwsze spostrzeżenia, oceny i wnioski. Chcę, by w Dziale Sportowym obowiązywał model pracy proponowany przeze mnie. Dlatego też rekomendowałem, by z pewnymi zmianami nie czekać do przerwy zimowej, ale wykonać je już teraz - przekazał Dariusz Adamczuk, pełnomocnik zarządu ds. sportu w Widzewie Łódź.

Reklama

Korona najbliższym rywalem Widzewa

Widzew w ostatniej ligowej kolejce rozegranej przed przerwą na mecze reprezentacji przegrał na wyjeździe z Lechią Gdańsk 1:2. Łodzianie z 17. punktami na koncie zajmują 12. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Do prowadzącego Górnika Zabrze tracą 12. "oczek". Ich najbliższym rywalem będzie Korona Kielce. Mecz zaplanowany jest na niedzielę 23 listopada. Pierwszy gwizdek na stadionie w Łodzi o godz. 17.30.