Cracovia musiała sobie radzić bez kapitana

W Krakowie przez cały poniedziałek padał mocny deszcz, mimo to murawa została dobrze przygotowana. Obydwa zespoły przystąpiły do tego spotkania po porażkach w Pucharze Polski - Cracovia uległe 0:3 Rakowowi Częstochowa, a Zagłębie 0:1 Widzewowi Łódź.

Gospodarze grali osłabieni brakiem pauzującego za kartki kapitana - Otara Kakabadze. Mimo to od początku uzyskali sporą przewagę. Goście bronili się bardzo głęboko, często nawet w polu karnym. Dopiero po pół godzinie gry lubinianie zagrozili bramce „Pasów". Po rozegraniu rzutu wolnego i zgraniu piłki głową przez Michała Nalepę, Alex Ławniczak oddał strzał nad poprzeczką.

Buric zatrzymał najlepszego strzelca Cracovii

Cracovia fantastyczną okazję do objęcia prowadzenia miała w 41. minucie. Po dośrodkowaniu Maura Perkovica, Filip Stojilkovic główkował z kilku metrów, lecz Jamin Buric jakimś cudem zatrzymał zmierzającą do bramki piłkę. Poprawka Mateusza Klicha była niecelna.

Stojilkovic nie znalazł sposobu na bramkarza Zagłębia

Po przerwie Cracovia wciąż posiadała lekką przewagę, ale bliżej zdobycia bramki był Leonardo Rocha. Napastnik Zagłębia nie trafił jednak w bramkę w sytuacji sam na sam. Po chwili został zmieniony i tym samym przerwał serię pięciu kolejnych ligowych meczów ze strzelonym golem.

Im bliżej końca, tym mecz stawał się gorszy. Zagłębie w pewnym momencie skoncentrowało się już tylko na obronie remisu, a Cracovia nie była w stanie przeprowadzić groźnej akcji. Dopiero w doliczonym czasie gry Stojilkovic oddał swój kolejny strzał głową, ale i tym razem Buric popisał się udaną interwencją.