Kryzys Legii trwa

Przy Łazienkowskiej zmierzyły się zespoły pogrążone w kryzysie, ale to dla legionistów pojedynek z Bruk-Betem miał być okazją do przełamania. Nic z tego. "Wojskowi" piąty raz z rzędu nie potrafili wygrać ligowego spotkania. Natomiast goście pierwszy raz od sierpnia zainkasowali komplet punktów.

Reklama
Legia Warszawa złożyła ofertę byłemu trenerowi Lecha Poznań. To on ma być następcą Iordanescu
Legia Warszawa złożyła ofertę byłemu trenerowi Lecha Poznań. To on ma być następcą Iordanescu

Zobacz również

Kubica ma patent na strzelanie goli w meczach z Legią

W pierwszej części spotkania gra praktycznie przez cały czas toczyła się na połowie gości. Najlepszą okazję do strzelenia gola dla Legii miał Antonio Colak. Po dośrodkowaniu Rubena Vinagre z lewej strony boiska Chorwat uderzył piłkę głową. Zrobił jednak to zbyt lekko, by zmusić do kapitulacji bramkarza ekipy z Niecieczy.

W 24. minucie jak powinno się uderzać futbolówkę głową zademonstrował Krzysztof Kubica. W pole karne piłkę dograł Arkadiusz Kasperkiewicz, a były gracz Górnika Zabrze skierował ją do siatki Kacpra Tobiasza. To czwarty gol w karierze 25-latka strzelony w meczu przeciwko Legii.

Reklama

Poprzeczka uratowała Legię przez stratą drugiej bramki

Po przerwie pierwsza okazję na zmianę wyniku miała Legia. O centymetry pomylił się Kacper Urbański. Po jego strzale piłka przeleciała tuż obok słupka. Odpowiedź podopiecznych Marcina Brosza była niemal natychmiastowa. Bruk-Bet w krótkim odstępie czasu miał dwie doskonałe okazje do podwyższenia prowadzenia. Najpierw Rafał Kurzawa trafił w poprzeczkę, a po chwili piłkę lecącą do pustej bramki ofiarną interwencją zablokował Kamil Piątkowski.

Krasniqi dał nadzieję

Legia nie ustawała w dążeniach do odwrócenia losów meczu. Jej wysiłki nagrodzone zostały w 73. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka spadła pod nogi Ermala Krasniqiego. Reprezentant Kosowa zdecydował się na płaski strzał i zaskoczył golkipera rywali.

Zabójcza kontra piłkarzy z Niecieczy

W 87. minucie piłka drugi raz w tym spotkaniu wpadła do siatki Legii. Andrzej Trubeha wyszedł sam na sam z Tobiaszem. Minął golkipera "Wojskowych" i trafił do bramki. Gol nie został jednak zaliczony, bo napastnik drużyny z Niecieczy wcześniej był na spalonym.

W doliczonym czasie gry goście wyprowadzili zabójczą kontrę, którą skutecznie zakończył Trubeha. Tym razem już żadnych wątpliwości nie było. Gol został strzelony prawidłowo.

Dzięki zwycięstwu Bruk-Bet odbił się od dna i jest na przedostatnim miejscu w tabeli. Legia jest 10. i do prowadzącego w tabeli Ekstraklasy Górnika Zabrze traci dwanaście punktów.