Real przegrał drugi raz z rzędu

Biorąc pod uwagę także Ligę Mistrzów, Real nie wygrał drugiego meczu z rzędu, a nawet nie zdobył w nich bramki. We wtorek ulegli na Anfield Liverpoolowi 0:1.

Rayo w czwartek pokonało Lecha

W tabeli ligi hiszpańskiej "Królewscy" zgromadzili 31 punktów. Rayo, które w czwartkowym meczu z Lechem Poznań w Lidze Konferencji do przerwy przegrywało 0:2, a zwyciężyło 3:2, ma 15 pkt i jest na 12. pozycji.

Barcelona ma szansę zmniejszyć stratę do Realu

Wiceliderem po sobotnim zwycięstwie nad Espanyolem 2:0 jest Villarreal - 26 pkt, ale o 21 swój mecz rozpoczyna broniąca tytułu i mająca o punkt mniej Barcelona. Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo.