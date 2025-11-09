Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz Skorupskiego

Skorupski doznał urazu mięśniowego po wykopnięciu piłki. Jego miejsce zajął w 8. minucie niespełna 18-letni Massimo Pessina, który zadebiutował w seniorskich rozgrywkach.

Reklama

Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz polskiego bramkarza, ale selekcjoner biało-czerwonych Jan Urban może być zaniepokojony przed meczami eliminacji mistrzostw świata z Holandią w piątek i Maltą trzy dni później. Skorupski został powołany na rozpoczynające się w poniedziałek zgrupowanie.

Bologna poradziła sobie bez Skorupskiego

O zwycięstwie gospodarzy w Bolonii przesądziły gole Holendra Thijsa Dallingi w 50. minucie oraz Kolumbijczyka Jhona Lucumiego w 66. Bologna znalazła się na piątym miejscu z dorobkiem 21 punktów, a Napoli ma o jeden więcej i jest wiceliderem. Również 22 pkt ma prowadzący AC Milan, który w sobotę zremisował na wyjeździe z Parmą 2:2.

Epizod Zalewskiego, cały mecz Walukiewicza

We wcześniejszym niedzielnym meczu Atalanta Bergamo, w której barwach od 83. minuty grał Nicola Zalewski, niespodziewanie przegrała u siebie z Sassuolo 0:3. To druga porażka gospodarzy z rzędu i druga w tym sezonie Serie A. Całe spotkanie w zespole gości rozegrał Sebastian Walukiewicz.

Atalanta ma 13 punktów i jest na 13. pozycji. Sassuolo zgromadziło 16 i jest ósme.