Piszczek po zakończeniu kariery został trenerem

Piszczek po przejściu na piłkarską emeryturę zajął się pracą szkoleniową. W sezonie 2023/2024 był grającym trenerem występującego w III lidze zespołu LKS Goczałkowice-Zdrój. W kolejnych rozgrywkach był asystentem Nuriego Sahina w Borussii Dortmund. Ostatnio ponownie zasiadał na ławce LKS Goczałkowice-Zdrój.

Trudne zadanie przed Piszczkiem

Teraz Piszczek podjął się nowego zadania. Niezwykle trudnego. Były reprezentant Polski został oficjalnie zaprezentowany jako nowy trener GKS Tychy. Na dzień dobry 40-letni szkoleniowiec będzie musiał poradzić sobie z kryzysem i wyciągnąć drużynę z dołka. Jego podopieczni od dziewięciu kolejek nie wygrali meczu. W tym czasie tylko raz zremisowali, a pozostałe osiem spotkań przegrali.

Cieszę się z rozpoczęcia nowego etapu na mojej trenerskiej drodze. Przez ostatnie lata przygotowywałem się do pracy trenerskiej i dziś mogę rozpocząć ją w miejscu, które ma duży potencjał i ambicje. GKS Tychy to klub z zapleczem, historią i pasją kibiców. Chcę wspólnie z zespołem zbudować solidne fundamenty pod długofalowy rozwój. Wierzę w codzienną pracę, konsekwencję i odpowiedzialność - powiedział były piłkarz Borussii Dortmund.

Piszczek zadebiutuje w Rzeszowie

Piszczek kontrakt z pracodawcą podpisał do 30 czerwca 2027 roku. Jego asystentami zostali Przemysław Gomułka i Robert Góralczyk. W nowej roli zadebiutuje 22 listopada. Wtedy GKS zmierzy się na wyjeździe ze Stalą Rzeszów.