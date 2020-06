O odejściu Hampela z drużyny mistrza Polski spekulowano już od kilku dni, gdy okazało się, że ostatecznie wszyscy żużlowcy podpisali aneksy finansowe (najdłużej negocjacje trwały z Emilem Sajfutdinowem i Piotrem Pawlickim). W składzie Fogo Unii widniało sześciu seniorów, to oznaczałoby, że jeden z nich znajdzie się poza składem meczowym. W czwartek leszczyński klub wystosował krótki komunikat o wypożyczeniu Hampela do Motoru Lublin do końca rozgrywek.

"Zarząd Unii Leszno Sportowa S.A. doszedł do porozumienia w kwestii wypożyczenia Jarosława Hampela do drużyny Motor Lublin. Zawodnik leszczyńskiej Unii do końca sezonu będzie startował w barwach lubelskich Koziołków" - napisano.

38-letni Hampel to jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii polskiego speedwaya. Oprócz dwóch srebrnych medali indywidualnych mistrzostw świata, aż sześciokrotnie wygrywał z reprezentacją Polski Drużynowy Puchar Świata. Ma na koncie tylko jeden tytuł indywidualnego mistrza kraju, ale w klubowych rozgrywkach na najwyższym stopniu podium stawał aż siedem razy. W 2003 roku został mistrzem świata juniorów.

Żużlowiec jest wychowankiem Polonii Piła, a w karierze reprezentował barwy Atlasu Wrocław, Unii Leszno, Stelmetu Falubaz Zielona Góra, a w 2018 roku wrócił do leszczyńskiego klubu.

Nowy sezon ekstraligi w związku z pandemią koronawirusa rozpocznie się z dwumiesięcznym opóźnieniem - 12 czerwca. Nowy klub Hampela na inaugurację zmierzy się we Wrocławiu z Betardem Spartą.