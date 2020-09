Ackermann po zaciętym finiszu wyprzedził Kolumbijczyka Fernando Gavirię (UAE TEam Emirates) oraz Duńczyka Magnusa Corta (EF). Taka sama kolejność jest w klasyfikacji generalnej.

Reklama

Półtora kilometra przed finiszem doszło do kraksy w peletonie, która przeszkodziła wielu zawodnikom w przygotowaniach do sprintu. W czołowej grupie do mety dojechało 36 kolarzy. Początkowo naliczono straty zawodnikom, którzy przyjechali za grupą (m.in. 38 sekund Rafałowi Majce), ale ostatecznie sklasyfikowano ich w tym samym czasie co czołówkę.

Przeniesiony z marca na wrzesień i wydłużony z siedmiu do ośmiu etapów wyścig we Włoszech ma najwyższą kategorię World Tour i bardzo silną obsadę. Startują m.in. dwaj byli zwycięzcy Tour de France Brytyjczycy Chris Froome i Geraint Thomas, pominięci w tym roku przez ekipę Ineos Grenadiers na "Wielką Pętlę". Jedzie też pięciu polskich kolarzy.

Wyniki 1. etapu, Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (133 km):

1. Pascal Ackermann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) - 2:57.55

2. Fernando Gaviria (Kolumbia/UAE Team Emirates)

3. Magnus Cort (Dania/EF)

4. Szymon Sajnok (Polska/CCC)

5. Davide Cimolai (Włochy/Israel Start-Up Nation)

6. Andrea Vendrame (Włochy/AG2R La Mondiale)

... 41. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe)

62. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC)

95. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe)

145. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) wszyscy ten sam czas

Reklama

Klasyfikacja generalna:

1. Pascal Ackermann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) - 2:57.45

2. Fernando Gaviria (Kolumbia/UAE Team Emirates) 4 s

3. Magnus Cort (Dania/EF) 6

4. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 10

5. Davide Cimolai (Włochy/Israel Start-Up Nation)

6. Andrea Vendrame (Włochy/AG2R La Mondiale) ten sam czas ...

... 41. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe)

62. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC)

95. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe)

145. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) ten sam czas