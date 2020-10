Caicedo wyprzedził o 22 sekundy Włocha Giovanniego Viscontiego (Vini Zabu-Brado-KTM) i o 30 sekund Belga Harma Vanhoucke'ego (Lotto-Soudal). Majka (Bora-hansgrohe) stracił do triumfatora 51 sekund, a w "generalce" awansował z 58. na 11. miejsce.

Trzeci etap prowadził z Enny do Etny i liczył 150 km, ale kończył go podjazd o długości 18,6 km o średnim nachyleniu 6,7 proc. Najtrudniejsze odcinki wspinaczki przypadały na ostatnie cztery kilometry ścigania.

I właśnie Caicedo na tym odcinku poradził sobie najlepiej.

Bez szans na wygraną jest już jeden z faworytów Geraint Thomas, który miał wypadek i dojechał na metę ze stratą 12.19. Almeida, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej ma dokładnie taki sam czas, co Caicedo. Trzeci ze stratą 37 s jest Hiszpan Pello Bilbao. Dotychczasowy lider Włoch Filippo Ganna z grupy Ineos był w poniedziałek dopiero 97. i miał 19.47 straty.

We wtorek kolarze będą mieli do przejechania 140 km z Catanii do Villafranca Tirrena.

Wyniki 3. etapu (Enna - Etna, 150 km)

1. Jonathan Caicedo (Ekwador/EF Pro Cycling) 4:02.33

2. Giovanni Visconti (Włochy/Vini Zabu KTM) strata 21 s

3. Harm van Houcke (Belgia/Lotto-Soudal) 30

4. Wilco Kelderman (Holandia/Team Sunweb) 39

5. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) 51

6. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe)

7. Vincenzo Nibali (Włochy/Trek-Segafredo)

8. Jonathan Nicolas Castroviejo (Hiszpania/Ineos Grenadiers)

9. Domenico Pozzovivo (Włochy/NTT Pro Cycling Team) ten sam czas

10. Steven Kruijswijk (Holandia/Team Jumbo) strata 56

... 66. Paweł Poljański (Polska/Bora-hansgrohe) 11.34

120. Kamil Małecki (Polska/CCC) 24.48

141. Maciej Bodnar (Polska/Bora-hansgrohe) 25.12

116. Kamil Gradek (Polska/CCC) ten sam czas

Klasyfikacja generalna po 3 etapach:

1. Joao Almeida (Portugalia/Deceuninck-Quick-Step) 7:44.25

2. Jonathan Caicedo (Ekwador/EF Pro Cycling) ten sam czas

3. Pello Bilbao (Hiszpania/Bahrain-McLaren) strata 37 s

4. Wilco Kelderman (Holandia/Team Sunweb) 42

5. Harm van Houcke (Belgia/Lotto-Soudal) 53

6. Vincenzo Nibali (Włochy/Trek-Segafredo) 55

7. Domenico Pozzovivo (Włochy/NTT Pro Cycling Team) 59

8. Brandon McNulty (USA/UAE Team Emirates) 1.11

9. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) 1.13

10. Steven Kruijswijk (Holandia/Team Jumbo) 1.15

11. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) 1.26

... 57. Paweł Poljański (Polska/Bora-hansgrohe) 12.09

122. Kamil Małecki (Polska/CCC) 27.43

128. Kamil Gradek (Polska/CCC) 28.32

130. Maciej Bodnar (Polska/Bora-hansgrohe) 29.00