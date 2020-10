Z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole. Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04. – podklasa ta obejmuje: działalność usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mającą na celu poprawę samopoczucia).

W zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia - podało Ministerstwo Sportu.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedzieli nowe restrykcje w związku z rozwojem epidemii koronawirusa obejmujące m.in. zawieszenie od soboty działalności basenów i aquaparków w żółtych i czerwonych strefach. Informacja ta spotkała się z oporem polskiego środowiska pływackiego. Przecież w wodzie jest chlor, dzięki czemu jest to miejsce bezpieczniejsze od innych - argumentowała mistrzyni olimpijska Otylia Jędrzejczak w mediach społecznościowych.

W piątek była pływaczka poinformowała, że przedstawiła wicepremierowi, ministrowi sportu Piotrowi Glińskiemu i wiceminister resortu Annie Krupce stanowisko środowiska pływackiego i przedstawicieli dyscyplin związanych z pływalniami. Dziękuję za rozmowę i wysłuchanie. Myślę, że udało się nam znaleźć kompromis w tej trudnej sytuacji epidemiologicznej - podkreśliła.

Również w piątek Ministerstwo Sportu opublikowało na swoim profilu na Twitterze nowe zasady bezpieczeństwa dotyczące pływalni. Zgodnie z nimi z basenów będą mogły korzystać osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć lub wydarzeń sportowych, a także studenci i uczniowie w ramach zajęć na uczelni i w szkole.

Według najnowszych danych resortu zdrowia, badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-COV-2 u kolejnych 7 tys. 705 osób. Zmarło też 132 chorych, czyli najwięcej od początku epidemii. 12 spośród zmarłych chorowało tylko na wywoływaną koronawirusem COVID-19. 120 osób miało choroby współistniejące.

Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 157 tys. 608 osób. Zmarło 3 tys. 440 chorych. Wyzdrowiało 87 tys. 773 chorych, ostatniej doby – 2 tys. 185. Dotąd najwyższy dzienny bilans zakażeń zanotowano w czwartek, 15 października, gdy poinformowano o wykryciu 8 tys. 99 nowych przypadków.