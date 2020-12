Podobnie jak we wcześniejszych meczach na turnieju w Danii Francuzki zaliczyły spore straty w pierwszej połowie, które po przerwie odrabiały - do pewnego momentu z sukcesem. Końcówka jednak należała do Norweżek, które są rekordzistkami pod względem zdobytych tytułów najlepszej drużyny na Starym Kontynencie.

Choć ekipa "Trójkolorowych" dobrze zaczęła, od prowadzenia 4:2, to potem zaliczyła 15-minutowy kryzys i w 24. min. przegrywała 6:11. Do końca tej części gra toczyła się gol za gol.

Po przerwie obrończynie tytułu potrzebowały niewiele ponad dziewięć minut na doprowadzenie do remisu (17:17), a w 54. min. ponownie wygrywały 19:18.

Wybrana najwartościowszą zawodniczką (MVP) ME 2020 Francuzka Estelle Nze Minko doprowadziła do wyrównania (20:20), gdy do rozegrania pozostały niecałe cztery minuty. I było to jej jedyne trafienie w tym spotkaniu, co najlepiej świadczy o tym jak świetnie zorganizowaną obronę miały rywalki.

Dwie ostatnie decydujące akcje należały do Skandynawek - najpierw piłkę w siatce umieściła najlepsza prawa rozgrywająca czempionatu, królowa strzelców (52 gole) Nora Mork, a wynik ustaliła prawie dwie minuty przed końcową syreną Sanna Charlotte Solberg-Isaksen.

Jedną z bohaterek zwycięskiej drużyny była bramkarka Silje Solberg, która odbiła 16 z 35 rzutów rywalek (46 procent).

Polska odpadła w pierwszej fazie turnieju i została sklasyfikowana na 14. miejscu.

Francja - Norwegia 20:22 (10:14).

Francja: Amandine Leynaud, Cleopatre Darleux - Meline Nocandy, Pauline Coatanea 1, Chloe Valentini, Grace Zaadi Deuna 3, Aissatou Kouyate, Kalidiatou Niakate 3, Siraba Dembele Pavlovic 1, Oceane Sercien Ugolin 1, Laura Flippes 3, Orlane Kanor, Beatrice Edwige, Pauletta Foppa 5, Estelle Nze Minko 1, Alexandra Lacrabere 2.

Norwegia: Silje Solberg, Katrin Lunde - Henny Reistad 2, Veronica Kristiansen 4, Marit Frafjord, Heidi Loke, Stine Skogrand 4, Nora Mork 4, Stine Oftedal 3, Malin Aune, Kari Dale 1, Camilla Herrem 3, Sanna Charlotte Solberg-Isaksen 1.