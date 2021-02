Kazimierz Górski już za życia stał się legendą. Pamięć o nim trwa dzięki rodzinie, dzięki Fundacji Kazimierza Górskiego kierowanej przez Janusza Jesionka. To właśnie on przyczynił się do największych sukcesów polskiego futbolu, medali olimpijskich złotego i srebrnego, a także do zajęcia przez Polaków trzeciego miejsca w mistrzostwach świata w 1974 roku. Dziękuję wszystkim, którzy kultywują pamięć o nim i przyczyniają się do uświetnienia obchodów 100. rocznicy urodzin, nad którymi patronat sprawuje ministerstwo sportu. Jestem przekonana, że pamięć o nim będzie trwała, aby kolejne pokolenia były inspirowane jego działalnością - powiedziała w czasie uroczystości w stołecznym Muzeum Sportu i Turystyki sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Anna Krupka.

Prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot scharakteryzował działalność Kazimierza Górskiego jako "twórcę złotych sukcesów polskiej piłki nożnej".

Poczta Polska jest wszędzie, gdzie upamiętniani są bohaterowie. Tym razem na znaczku widnieje Kazimierz Górski, który zapisał się na kartach historii futbolu. To uznanie jego zasług jest powszechne w naszym kraju – powiedział Zdzikot.

Dodał, że to kolejny znaczek poświęcony historii polskiej piłki nożnej. W 2018 roku do obiegu wprowadzono znaczek na którym widnieje Robert Lewandowski. W następnym upamiętniono jednego z podopiecznych Górskiego, Kazimierza Deynę oraz wydano znaczki z okazji 100-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a w 2020 wprowadzono do obiegu znaczki upamiętniające setną rocznicę założenia klubów sportowych Ruch Chorzów i Jagiellonia Białystok.

Kazimierz Górski to postać pomnikowa. Jest uznawany za pierwszego trenera Rzeczypospolitej. Jego nazwisko znane jest nie tylko w Polsce, lecz także na świecie. Miał niezwykłą umiejętność docierania do osób, z którymi współpracował. Wszystko co robił służyło promocji piłki nożnej, promocji polskiego sportu. Za to jesteśmy mu nie niezmiernie wdzięczni – powiedział prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.

Znaczek o nominale 4 złotych i 70 groszy (format 25,5 x 31,5 mm) przedstawiający jakże charakterystyczną postać słynnego trenera zaprojektował Jarosław Ochendzan. Wykonany jest na papierze fluorescencyjnym techniką rotograwiury. Jego nakład wynosi 1 mln sztuk.

Podczas uroczystości, w której uczestniczył syn słynnego trenera Dariusz, wnuczka Berenika oraz prawnuk Kazimierz, zaprezentowano także Kopertę Pierwszego Dnia Obiegu przedstawiającą szkoleniowca na murawie boiska w czasie treningu z reprezentacją Polski oraz datownik zawierający podpis Kazimierza Górskiego.

Prawnuczek Górskiego Kazimierz, uczeń stołecznej Szkoły Podstawowej nr 157 trenuje… siatkówkę i występuje w drużynie Metro.

Do siatkówki zachęcił mnie nauczyciel wychowania fizycznego, a pozycja libero przypadła mi do gustu – powiedział PAP.

W najbliższym tygodniu będą miały miejsce kolejne zdarzenia upamiętniające 100. rocznicę urodzin Kazimierza Górskiego. 2 marca rano w stołecznej Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbędzie się msza święta, po niej na grobie szkoleniowca na Cmentarzu Powązkowskim złożone zostaną kwiaty. O godzinie 11.00 na stronie internetowej Muzeum Sportu i Turystyki Kazimierza Górskiego wspominać będą m.in. Andrzej Strejlau, Lesław Ćmikiewicz i Władysław Żmuda, natomiast o 12.30 rozpocznie się wernisaż wystawy „Łączy nas Kazimierz Górski”, która będzie można zwiedzać do Dnia Piłkarza, przypadającego 10 września.