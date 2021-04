"Wszyscy sportowcy Australii, którzy zakwalifikują się do startu w igrzyskach olimpijskich w Tokio zostaną przed wylotem do Japonii zaszczepieni przeciwko koronawirusowi" - zadeklarował minister zdrowia Greg Hunt. "Chcemy, aby wszyscy bezpiecznie wrócili do kraju" - dodał.

Minister zdrowia Australii Richard Colbert ujawnił, że szczepieniem będzie objęte około 2050 osób, tyle bowiem ma liczyć cała reprezentacja kraju. Samych sportowców ma być około 450-480, pozostali to członkowie sztabów trenerskich, medycznych, oficjalni goście, personel pomocniczy. Reklama Jak przyznał Colbert, sportowcy będą zaszczepieni w ramach grupy priorytetowej, która obejmuje pracowników służby zdrowia, rdzenną ludność w wieku powyżej 55 lat i osoby powyżej 70 roku życia. Zbigniew Boniek: Powinniśmy być dumni, że zaszczepimy naszych najlepszych sportowców Zobacz również Szczepienie sportowców w żaden sposób nie obciąży puli systemu publicznego przeznaczonej dla ludności, gdyż dla nich szczepionki zostaną dodatkowo dostarczone przez prywatnego dostawcę - wyjaśnił Matt Carroll, prezes Australijskiego Komitetu Olimpijskiego. AstraZeneca i Pfizer dla sportowców W Australii dotychczas podano 1 969 337 dawek szczepionek, z czego 205 203 w placówkach opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Jak ustalono, członkowie ekipy olimpijskiej w wieku powyżej 50 lat otrzymają szczepionkę AstraZeneca, a osoby poniżej 50 roku życia - szczepionkę Pfizer. Od początku pandemii w Australii wykryto 29 700 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 910 osób. W Polsce akcja szczepienia sportowców, którzy wystąpią w Japonii już trwa, jako pierwsi szczepionkę otrzymali siatkarze. Jak przewiduje Danuta Dmowska-Andrzejuk, koordynująca ustalanie terminów szczepień sportowców przeciwko Covid-19, "wszyscy chętni zawodnicy powinni zostać zaszczepieni do końca maja".