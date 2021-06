Jestem podekscytowany. Do tej pory czytałem jego książki, uczyłem się z jego partii oraz grałem w drużynie Europy w Pucharze Narodów, której był kapitanem. Teraz czeka mnie to, o czym marzyłem - pojedynek przy szachownicy. Wydaje mi się, że jestem do niego dobrze przygotowany. Przejrzałem w swoim życiu chyba wszystkie partie Garriego. Ale prawda jest taka, że ten pojedynek dla mnie będzie pewnie tym, czym dla Roberta Lewandowskiego spotkanie w meczu Pelego. Z tym że Kasparow ciągle prezentuje bardzo wysoki poziom sportowy i nie jest łatwym rywalem dla nikogo. Emocje pewnie zadecydują o wyniku bardziej niż forma sportowa – powiedział najlepszy polski szachista.

Croatia Grand Chess Tour Rapid and Blitz Tournament to druga impreza cyklu turniejów Grand Chess Tour, rozgrywanych w szachach szybkich i błyskawicznych. Pula nagród wynosi 150 tys. dolarów.

Na liście startowej obok Dudy są m.in. arcymistrzowie z czołowej dwunastki rankingu FIDE: Rosjanie Jan Niepomniaszczi i Aleksander Griszczuk, Szachrijar Mamiedjarow z Azerbejdżanu, Holender Anish Giri i Francuz Maxime Vachier-Lagrave, byli mistrzowie świata Kasparow i Viswanathan Anand z Indii czy zwycięzca styczniowego superturnieju w Wijk aan Zee Holender Jorden van Foreest.

W Kongresni Centar NSK w Zagrzebiu elita światowych arcymistrzów będzie rywalizować systemem każdy z każdym w dziewięciu rundach szachów szybkich i 18 rundach blitza.

Sukces w Paryżu

Polak uczestniczył już w takim turnieju w 2019 roku w Paryżu. Będąc wówczas zawodnikiem z najniższym rankingiem, podzielił pierwsze miejsce w turnieju szachów błyskawicznych z Anandem.

Innego rodzaju nobilitacją dla arcymistrza z Wieliczki była nominacja w kategorii sport do wprowadzonej w tym roku przez Fundację "Teraz Polska" nagrody Młody Promotor Polski, które przyznaje Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Jej zdobywcą został pianista Piotr Alexewicz (kultura), a trzecim nominowanym był profesor chemii Marcin Poręba (nauka).