Świątek w niezłym stylu przeszła pierwszą rundę turnieju olimpijskiego, pokonując Niemkę Monę Barthel 6:2, 6:2. 20-letnia Polka, która debiutuje w igrzyskach, jest rozstawiona z numerem szóstym, a w rankingu WTA jest sklasyfikowana na ósmej pozycji.

O trzy lata starsza Badosa, z którą Świątek jeszcze nigdy nie grała, jest 29. na świecie. Zwyciężczyni pojedynku zaplanowanego na godzinę 14.30 czasu polskiego awansuje do 1/8 finału, a jej kolejną rywalką będzie albo Argentynka Nadia Podoroska, albo reprezentantka Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Jekatierina Alekandrowa.

Z kolei o godzinie 7.20 zaprezentują się polscy siatkarze, którzy są jednymi z najpoważniejszych kandydatów do zdobycia medalu, ale turniej olimpijski nie zaczął się dla nich idealnie. Po zaciętej walce biało-czerwoni przegrali pięciosetowy mecz z Iranem. Teraz ich rywalem będą Włochy.

Nadal nie jest pewne, czy do dyspozycji trenera Vitala Heynena będzie Michał Kubiak. Kapitan drużyny narodowej z powodu problemów zdrowotnych nie wystąpił także w spotkaniu z Iranem.

Michał nie jest w stu procentach zdrowy. Ma problem natury fizycznej. Zobaczymy, jak szybko dojdzie do siebie. Nie będę mówił o tym, co mu się stało - tłumaczył belgijski selekcjoner.

Koszykarze, żeglarze...

Ważne mecze czekają koszykarzy w debiutującej w programie igrzysk dyscyplinie 3x3. Biało-czerwoni po dwóch porażkach i dwóch zwycięstwach zajmują piąte miejsce w tabeli i muszą być co najmniej na szóstym, aby pozostać w grze o medal. Dwie najlepsze drużyny kwalifikują się bezpośrednio do półfinałów, kolejne cztery - do ćwierćfinałów.

W poniedziałek Polacy zmierzą się z Chinami (godz. 12.05) oraz Holandią (15.25).

O utrzymanie się w czołówce walczyć będą żeglarze w klasie RS:X: prowadząca w klasyfikacji generalnej po trzech wyścigach Zofia Noceti-Klepacka oraz siódmy Piotr Myszka. Na poniedziałek planowane są po trzy wyścigi w tej klasie.

Z kolei w Laser Radial tego dnia dwukrotnie ścigać się będzie Magdalena Kwaśna, która sklasyfikowana jest na 17. pozycji.

Po raz pierwszy zaprezentuje się mistrzyni Europy w tenisie stołowym z 2018 roku Li Qian. Polka miała wolny los w 1. rundzie, a jej pierwszą rywalką będzie Australijka Jian Fang Lay. To spotkanie zaplanowane jest na godzinę 3, a cztery i pół godziny później zwyciężczyni zagra w 3. rundzie.

Na starcie staną także: judoczka Julia Kowalczyk, kanadyjkarz Grzegorz Hedwig, kolarz górski Bartłomiej Wawak, sztangistka Joanna Łochowska, pływacy Krzysztof Chmielewski i Jakub Majerski, a także rywalizująca w strzelectwie Aleksandra Jarmolińska.