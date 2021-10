Warunki żeglugi najpierw w Cieśninie Messyńskiej, a później jeszcze za Lampedusą rozbiły peleton startujących. Wyścig trwa i nie wiadomo jeszcze, które miejsce ostatecznie zajmie załoga łodzi, której właścicielem jest Polska Fundacja Narodowa, po korekcie wyników ze względu na wielkość jachtów.

W rewelacyjnych warunkach pogodowych najszybszym jednokadłubowcem był startujący w tej samej co "I Love Poland" kategorii zarejestrowany na Kajmanach jacht Comanche z kapitanem Mitchem Boothem, który był na mecie po 40 godzinach 17 minutach i 50 sekundach od startu. To rekord trasy - poprzedni o ponad 7,5 godz. dłuższy - od 2007 r. wynosił 47 godzin, 55 minut i 3 sekundy i należał do Ramblera prowadzonego przez Amerykanina George'a Davida. Większość jachtów zatrzymały jednak zmienne wiatry między Włochami a Sycylią oraz flauta za Lampedusą.

"I Love Poland", którego kapitanem jest Grzegorz Baranowski, wystartował w sobotę w południe z portu w stolicy Malty Vallettcie. W czternastoosobowej załodze znaleźli się m.in. absolwenci prowadzonych przez Polską Fundację Narodową szkoleń dla młodych żeglarzy chcących pływać na największych jachtach regatowych na świecie.

W 42. edycji klasycznych regat "Rolex Middle Sea Race" wystartowało obok polskiej jednostki prawie 120 jachtów z całego świata, choć ze względu na trudne warunki kilkanaście wycofało się podczas wyścigu. "I Love Poland" (Volvo Open 70) jest jednym z dwunastu zaliczanych do kategorii IRC/Class1 i siedmiu z grupy największych w kategorii ORC/Class1.

Wymagająca trasa

Start i meta regat to Malta. Żeby opłynąć Sycylię uczestnicy przeszli przez Cieśninę Messyńską, która jak zawsze stanowiła duże wyzwanie dla załóg, nawigatorów i jachtów. Potem łódź opłynęła wyspę Stromboli na północ od Sycylii i przeszła między wysepkami Marettimo i Favignaną na jej zachodzie.

Potem płynęła na południe, jednak trasa powrotna na Maltę zgodnie z regulaminem wyścigu zmuszała po opłynięcia małych wysepek leżących blisko Afryki - Pantellerii i Lampedusy. Stamtąd polski jacht popłynął przez cieśniną między Maltą a małą wysepką Comino, by zakończyć wyścig w zatoce obok Valletty.

Kapitan "I Love Poland" przed wypłynięciem w rejs zapewniał, że i dobrze przygotowana załoga z jedną dziewczyną w składzie i sam dobrze przygotowany jacht dadzą z siebie wszystko podczas wyścigu. Zaznaczył jednak, że w tej samej klasie jednokadłubowców startuje jeden z olbrzymów - dwukrotnie większy jacht Skorpios, ale też autor dotychczasowego rekordu trasy - jacht Rambler Amerykanina Georga Davida.

W ubiegłym roku ekipa "I Love Poland" była najlepsza podczas tych regat - pierwsza przecięła linię mety - przypomniał Baranowski.

Kilkunastu szczęśliwców

Pierwsza rekrutacja do projektu żeglarskiego PFN ruszyła w grudniu 2019 r. - z 430 zgłoszeń kapituła programu wybrała finalistów, którzy wzięli udział w zgrupowaniu szkoleniowym. Po szkoleniach załoga jachtu - z ograniczeniami wynikającymi z pandemii - uczestniczył w wybranych regatach i zawodach żeglarskich w 2020 r.

Start wokół Sycylii w "Rolex Middle Sea Race" jest dla załogi jednym z kilku w tym roku. W regatach bierze też udział kilka innych jachtów z Polakami na pokładzie.