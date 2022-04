Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) ogłosił serię zawodów kwalifikacyjnych do igrzysk w Paryżu w czterech dyscyplinach. Rywalizacja na deskorolce, we wspinaczce sportowej, jeździe na rowerach BMX w stylu dowolnym i breakdance odbędzie się w formie festiwali miejskich od marca do czerwca 2024.

MKOl planuje zorganizować trzy czterodniowe imprezy, aby spopularyzować nowe dyscypliny. Do tego celu posłużą popularne miejsca w centrum Paryża. Spodziewamy się, że zwiększymy rozpoznawalność tych dyscyplin i podkreślimy wielkie osiągnięcia rywalizujących sportowców na drodze do igrzysk w Paryżu - zaznaczył w oświadczeniu przewodniczący MKOl Thomas Bach. Wspomniane festiwale miejskie będą stanowić część systemu kwalifikacji olimpijskich. Kolarski styl dowolny BMX, wspinaczka sportowa i jazda na deskorolce zadebiutowały już w zeszłym roku w programie igrzysk w Tokio. Breakdance stanie przed taką nobilitacją w Paryżu. To popularny rodzaj tańca, który narodził się w latach 70. ubiegłego wieku na nowojorskim Bronksie jako element kultury hip hopowej. To wyjątkowy styl, w którym dominują wymagające dużej sprawności akrobatyczne elementy i kroki wykonywane w parterze. Decyzja MKOl z grudniu 2020 roku może przełożyć się na większą rozpoznawalność breakdance i spowoduje, że zacznie go uprawiać więcej młodych ludzi, których nie interesują tradycyjne dyscypliny. Cezary Faber