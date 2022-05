Mistrzowie Polski pokonali w czwartek na wyjeździe Montpellier HB 31:28 i zrobili pierwszy krok w stronę awansu do Final Four Ligi Mistrzów. Starszy syn trenera Vive był najskuteczniejszym zawodnikiem kieleckiej drużyny w tym meczu, zdobył siedem bramek.

To już trzecie tego typu wyróżnienie hiszpańskiego szczypiornisty w tym sezonie. Wcześniej znalazł się w siódemce kolejki po domowych zwycięstwach z Telekomem Veszprem i FC Barceloną. Dwa razy do tego grona wybierani byli także Andreas Wolff (domowy mecz z Dinamem Bukareszt i wyjazdowy z FC Barceloną) oraz Dylan Nahi (dwa mecze z Flensburgiem-Handewitt). Do grona najlepszych zawodników kolejki trafili również Szymon Sićko (mecz we własnej hali z Flensburgiem), Sigvaldi Gudjonsson (domowe spotkanie z FC Porto) i Arkadiusz Moryto (wyjazdowy pojedynek z Motorem Zaporoże).

Wśród najefektowniejszych obron kolejki znalazła się interwencja bramkarza Łomży Vive Kielce Andreasa Wolffa. Niemiec w 13. min spotkania w Montpellier w popisowy sposób zatrzymał rzut Karla Walliniusa.

Najlepsza siódemka pierwszych meczów 1/4 finału Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych:



bramkarz: Vincent Gerard (Paris Saint-Germain)

lewoskrzydłowy: Emil Jakobsen (Flensburg-Handewitt)

lewy rozgrywający: Sander Sagosen (THW Kiel)

Środkowy rozgrywający: Kentin Mahe (Telekom Veszprem)

prawy rozgrywający: Alex Dujshebaev (Łomża Vive Kielce)

prawoskrzydłowy: Kristian Bjornsen (Aalborg Handball)

Obrotowy: Youseff Benali (FC Barcelona)