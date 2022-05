Wicemistrzynie olimpijskie z Tokio były faworytkami rywalizacji, wcześniej pewnie wygrały przedbieg oraz półfinał. Biało-czerwone o ponad pół sekundy pokonały Niemki, w składzie których płynęła była reprezentantka Polski Paulina Paszek. Na tym dystansie dobrze spisała się też druga z polskich osad - Marta Walczykiewicz i Katarzyna Kołodziejczyk, które w takim zestawieniu debiutowały w międzynarodowej rywalizacji uplasowały się na piątej pozycji.

W sobotę Naja i Puławska wraz z Adrianną Kąkol oraz z Dominiką Putto wygrały również finał czwórek na 500 m.

Walczykiewicz, srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, nie mogła być jednak do końca zadowolona ze swojego startu w Racicach, bowiem w swojej koronnej konkurencji - jedynce na 200 m była też piąta. Lepsza od niej okazała się m.in druga z Polek - Putto, która przegrała tylko z doświadczoną Słowenką Anją Osterman.

Na podium stanęła Justyna Iskrzycka, która w nieolimpijskiej konkurencji K1 1000 m była druga.

"Jestem zadowolony z poziomu całej grupy"

Trener kadry kajakarek Tomasz Kryk nie ukrywał, że liczył na dobry start swoich podopiecznych.

Dziewczyny już na ostatnim zgrupowaniu w Wałczu pokazały, że są w dobrej dyspozycji. Natomiast przed startem było wiele znaków zapytania, bo byłem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądać na pierwszych zawodach po pandemii. A do tego nie było jeszcze wykluczonych Rosjanek i Białorusinek. Węgierek z kolei nie wystawiły osady w konkurencji dwójek, a Nowozelandki też płynęły w zmienionym składzie. Natomiast jestem zadowolony z poziomu całej grupy i ta rywalizacja o miejsca w składzie na igrzyska będzie bardzo mocna - powiedział szkoleniowiec.

Jak dodał, druga dwójka mogła też "zakręcić" się koło podium.

Marta chyba nie do końca pogodziła się z tą porażką na 200 m i potem w finale na 500 m zaczęła trochę zbyt pasywnie. Ale dystans przepłynęły bardzo dobrze. Co do rywalizacji na 200 m - no cóż, domeną młodości jest szybkość, a czym człowiek jest starszy, to naturalnie nabieramy tych cech wytrzymałościowych. Dominika jest utalentowaną zawodniczką, ona wróciła do kadry po dłuższej przerwie i chyba w tym sezonie wreszcie udało nam się uwolnić jej potencjał - podsumował Kryk.

Występ Głazunowa daje nadzieje

Powody do zadowolenia mógł mieć trener kadry kanadyjkarzy Marek Ploch. Jego podopieczni dwukrotnie stanęli na najniższym stopniu podium - Katarzyna Szperkiewicz była trzecia w C1 500 m, podobniej jak dwójka na 1000 m - Dominik Nowacki, Łukasz Witkowski. Najbardziej wartościowym wynikiem jest czwarta lokata Wiktora Głazunowa w C1 1000 m. To konkurencja olimpijska i w Racicach miała bardzo mocna obsadę.

W niedzielę po południu rozegrane zostaną finały w jedynkach na 5000 m.

Już w najbliższy czwartek w Poznaniu na Torze Regatowym Malta rozpocznie się drugi i zarazem ostatni w tym sezonie Puchar Świata.

Wyniki niedzielnych finałów:



kobiety



K1 200 m



1. Anja Osterman (Słowenia) 39,72

2. Dominika Putto (Polska) 39,98

3. Spela Janic (Słowenia) 40,15

...

5. Marta Walczykiewicz (Polska) 40,59



K2 500 m



1. Polska 1.39,17

(Karolina Naja, Anna Puławska)

2. Niemcy 1.39,69

(Paulina Paszek, Jule Hake)

3. Nowa Zelandia 1.40,01

(Alicia Hoskin, Lisa Carrington)

...

5. Polska 1.41,80

(Marta Walczykiewicz, Katarzyna Kołodziejczyk)



K1 1000 m



1. Alyssa Bull (Australia) 3.53,35

2. Justyna Iskrzycka (Polska) 3.57,19

2. Isabel Contreras (Hiszpania) 3.57,19

10. Martyna Klatt (Polska) 4.09,31 (1. w finale B)



C1 200 m



1. Yarisleidis Duboys (Kuba) 45,08

2. Wenjun Lin (Chiny) 45,19

2. Katie Vincent (Kanada) 45,19

...

10. Katarzyna Szperkiewicz (Polska) 47,75 (1. w finale B)

Magda Stanny (Polska) odpadła w eliminacjach



C1 500 m



1. Ludmiła Luzan (Ukraina) 2.08,08

2. Lisa Jahn (Niemcy) 2.08,69

3. Katarzyna Szperkiewicz (Polska) 2.11,94

...

11. Magda Stanny (Polska) 2.17,24 (2. w finale B)



mężczyźni



K2 500 m



1. Ukraina 1.28,30

(Oleh Kucharyk, Ihor Trunow)

2. Australia 1.28,70

(Jean Westhuyzen, Thomas Green)

3. Portugalia 1.28,85

(Joao Ribeiro, Messias Baptista)

...

Polska (Bartosz Grabowski, Jakub Stepun) odpadła w eliminacjach

Polska (Wojciech Pilarz, Wiktor Leszczyński) odpadła w eliminacjach



K2 1000 m



1. Portugalia 3.16,09

(Fernando Pimenta, Joao Duarte)

2. Dania 3.17,26

(Christian Farstad, Gustav Bock)

3. Australia 3.18,04

(Pierre Westhuyzen, Noah Havard)



C1 1000 m



1. Martin Fuksa (Czechy) 3.47,17

2. Catalin Chirila (Rumunia) 3.48,45

3. Balazs Adolf (Węgry) 3.49,56

4. Wiktor Głazunow (Polska) 3.49,73

...

Adrian Kłos (Polska) odpadł w półfinale



C2 1000 m



1. Niemcy 3.31,15

(Sebastian Brendel, Tim Hecker)

2. Włochy 3.33,76

(Nicolae Craciun, Daniele Santini)

3. Polska 3.35,09

(Dominik Nowacki, Łukasz Witkowski)



mikst



K2 500 m



1. Niemcy 1.35,17

(Max Rendschmidt, Pauline Jagsch)

2. Australia 1.36,21

(Alyssa Bull, Pierre Westhuyzen)

3. Szwecja 1.36,29

(Martin Nathell, Melina Andersson)



C2 500 m



1. Chiny 1.45,42

(Hao Liu, Mengya Sun)

2. Ukraina 1.48,29

(Anastasija Czetwierkowa, Andrij Rybaczok)

3. Kanada 1.48,91

(Sophia Jensen, Alix Plomteux)

...

5. Polska 1.50,68

(Sylwia Szczerbińska, Aleksander Kitewski)



Autor: Marcin Pawlicki.