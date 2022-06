W sierpniu 2020 roku sponsorem tytularnym klubu została marka Łomża, należąca do polskiej spółki piwowarskiej - firmy VAN PUR S.A. Od tego czasu kieleccy piłkarze ręczni występowali pod nazwą Łomża Vive Kielce. Na poniedziałkowej konferencji prasowej zaprezentowano nowego sponsora tytularnego – Świętokrzyską Grupę Przemysłową, która jest m.in. właścicielem Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych.

Bardzo się cieszę, że po kilkumiesięcznych negocjacjach udało się nam dojść do porozumienia. Do tego sukcesu przyczyniło się wiele osób, którym chciałbym bardzo gorąco podziękować – powiedział wiceprezes kieleckiego klubu Marian Urban. Poinformował, że po 20 latach z jego nazwy zniknie człon Vive.

Powody są prozaiczne, szukamy nowych pieniędzy i funduszy, żeby klub mógł dalej się rozwijać. Dziękuję prezesowi firmy Vive Bertusowi Servaasowi za to, że jego firma była z nami przez tyle lat - dodał Urban.

Do nazwy klubu weszła nowa marka Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej - Industria. Od poniedziałku nowa nazwa klubu brzmi: Łomża Industria Kielce.

Bardzo podobała mi się atmosfera panująca w klubie. Nie chodzi tylko o osiągnięcia sportowe, ale też m.in. o to, że pomimo iż zawodnicy są z całego świata, to w szatni kieleckiej drużyny mówi się po polsku. Ta atmosfera jest wyjątkowa i pasuje do naszego wizerunku. Wierzymy, że dzięki podpisanej dzisiaj umowie będziemy rozpoznawalni jako marka, która realizuje projekty związane z tzw. "zieloną transformacją – powiedział prezes Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych Szczepan Ruman.

Umowa została podpisana na trzy lata, do 2025 roku. Obie strony nie ujawniły wielkości transakcji.

Cieszę się, że kolejna spółka Skarbu Państwa odpowiedziała pozytywnie na mój apel, aby wspierać sport. Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych wsparły najbardziej znany za granicą kielecki klub. Wierzę, że dzięki podpisanej dzisiaj umowie, klub już po nazwą Łomża Industria Kielce za rok po raz drugi wygra Ligę Mistrzów – powiedziała obecna na spotkaniu wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka.

Kielecki klub jest 19-krotnym mistrzem Polski i 17-krotnym zdobywcą Pucharu Polski. W 2016 roku zespół wygrał Ligę Mistrzów, a tydzień temu w turnieju Final Four tych rozgrywek, który odbył się w Kolonii, zajął drugie miejsce.

Autor: Janusz Majewski