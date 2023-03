Nowy szkoleniowiec podpisał pięcioletni kontrakt, który wygaśnie z końcem lutego 2028 roku. W przypadku awansu drużyny na igrzyska olimpijskiego Los Angeles 2028 umowa zostanie automatycznie przedłużona.

To nie była łatwa decyzja i podjęta szybko. Aczkolwiek presja mediów, ludzi związanych z piłą ręczną była dosyć jednoznaczna i ukierunkowana. Trenerów, którzy marzą o tym, aby prowadzić reprezentację jest wielu. W danym momencie tego zaszczytu może dostąpić tylko jedna osoba - powiedział prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Henryk Szczepański.

Sternik ZPRP dodał, że duże znaczenie przy wyborze miało ogromne doświadczenie i charyzma, które ma Lijewski.

Ze swej strony Sławomir Szmal, wiceprezes ds. szkoleniowych, wyjaśnił, że szkoleniem pionu młodzieżowego i koordynacją współpracy ze Szkołami Mistrzostwa Sportowego będzie zajmował się Michał Skórski, która został asystentem selekcjonera.

Na początku lutego Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłosił, że po nieudanych mistrzostwach świata umowa z trenerem Patrykiem Romblem nie zostanie przedłużona.

O tego momentu związek prowadził rozmowy z kilkoma kandydatami. Jurecki został wytypowany tylko jako trener tymczasowy w dwóch marcowych meczach eliminacyjnych Euro 2024. W Gdańsku mistrzowie olimpijscy wygrali 38:28, a kilka dni później po bardziej wyrównanym meczu 30:27.

Kwalifikacje zakończą się meczami - wyjazdowym 27 kwietnia z Włochami i trzy dni później w Ostrowie Wlkp. z Łotwą. Biało-czerwonych poprowadzi już Lijewski, w przeszłości wielokrotny reprezentant kraju, srebrny i brązowy medalista mistrzostw świata.

Moje marzenie odnośnie pracy z reprezentacją jeszcze się nie spełniło. Ono się spełni, gdy z drużyną będę odnosił sukcesy. Dopiero otworzyły się kolejne drzwi i dziękuję tym, którzy mi to umożliwili. Zdaję sobie sprawę, że przed nami dużo pracy - powiedział PAP Lijewski.

Nowy selekcjoner dodał, że przed najbliższymi meczami nie ma za dużo czasu na zmiany. Postaramy się trochę zmienić nasz system obrony i sposób, w jaki przechodzimy do szybkiego ataku - dodał.

Lijewski podkreślił, że 15. pozycja, jaką Polska zajęła na ostatnich mistrzostwach świata, "nie jest miejscem, do którego chcielibyśmy należeć. Z każdą imprezą będziemy starali się ją poprawić".

Szmal zaznaczył, że kontrakt zawiera cele, które zostały postawione przed drużyną. Prezes ZPRP doprecyzował, że pierwszym jest awans do finałów Euro 2024, a późniejsze cele będą ustalane na bieżąco. Długofalowo ustaliliśmy, że głównym zadaniem jest awans do igrzysk 2028. Po drodze są jeszcze w 2024. One nie są jeszcze zamknięte dla naszej reprezentacji, aczkolwiek awans jest już bardzo trudny - podsumował Szczepański.