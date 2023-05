W Grand Chess Tour zawodnicy za zwycięstwo otrzymują dwa punkty, a za remis – jeden.

Reklama

We wtorek, trzecim dniu rywalizacji w Centrum Konferencyjnym Polin na Muranowie samodzielne prowadzenie w klasyfikacji generalnej wywalczył zwycięzca sprzed roku Duda.

Reklama

Arcymistrz z Wieliczki najpierw zremisował z reprezentującym Rumunię Ukraińcem Kiryłem Szewczenko, następnie pokonał Francuza Maxime'a Vachier-Lagrave, co dało mu samodzielne prowadzenie, a na koniec dnia obronił je remisując z wiceliderem turnieju Levonem Aronianem z USA.

Lepiej być nie może, ale oczywiście przed nami jeszcze do rozegrania aż 18 rund szachów błyskawicznych, więc wszystko się może zdarzyć. Wczoraj miałem słabszy moment, dzisiaj było lepiej. Być może pierwsza partia wypadła trochę chwiejnie i końcówka z Levonem Aronianem, bo mogłem dużo prościej wyrównać. Ale poza tym moje partie stały dziś na wysokim poziomie, a w Muzeum Polin gra mi się póki co – odpukać – bardzo dobrze. Dlatego optymistycznie podchodzę do nadchodzących blitzów – powiedział najlepszy polski szachista.

Reklama

Drugi w krajowym rankingu Wojtaszek przegrał we wtorek z Aronianem i Holendrem Anishem Girim oraz nie rozstrzygnął pojedynku z Rumunem Bogdanem-Danielem Deacem.

Pierwsze wygrane zanotował w Warszawie były mistrz świata, lider rankingu FIDE Magnus Carlsen. Norweg, który na inaugurację sensacyjnie przegrał z Wojtaszkiem, a kolejne pięć partii zremisował, wygrał we wtorek z Deacem i Szewczenką oraz zremisował z innym reprezentantem Rumunii Richardem Rapportem. Pięć zdobytych punktów dało mu awans na piąte miejsce.

Gość specjalny turnieju, legendarny arcymistrz Garri Kasparow zwrócił uwagę, że Polska zrobiła olbrzymi postęp w hierarchii światowych szachów.

Widać, że dotyczy to zarówno profesjonalnej części tej gry, jak i masowej. Zapewne pomaga fakt, że posiadacie wielu dobrych szachistów na czele z graczem klasy światowej – Janem-Krzysztofem Dudą. Obecne sukcesy polskich szachów to rezultat ciągłej pracy, umiejętnego wynajdywania talentów wśród dzieci, swoją rolę odgrywają także wielkie turnieje, jak Superbet Rapid & Blitz Poland 2023. Bez wątpliwości Polska jest w tej chwili w ścisłej czołówce w Europie – podkreślił.

W turnieju w Warszawie biorą udział zawodnicy ze światowej elity, w tym pięciu arcymistrzów z czołowej szóstki rankingu FIDE w szachach szybkich.

W środę i czwartek będą oni rywalizować w szachach błyskawicznych (po dziewięć rund dziennie).

Pula nagród wynosi 175 tys. dolarów.