Jak podkreślił, podczas pierwszych dni rywalizacja będzie trwać od godz. 9 do 19. "Trzeba więc trzymać kciuki, żeby pogoda dopisała" – dodał.

Reklama

47 drużyn uczestniczących w rywalizacji podzielono na trzy dywizje, Polska - jako obrońca tytułu - jest w pierwszej, najwyższej. Rywalizacja w rozegranych zostanie 37 konkurencji.

"To impreza sześciodniowa, inna niż Diamentowa Liga, która jest 2-3 godzinnym – można powiedzieć – podsumowaniem tego rodzaju zawodów. W DME wystartuje 1500–2000 lekkoatletów. Kibice zobaczą pełny przekrój startujących – od największych gwiazd po uczestników nieco słabszych. W mityngach Diamentowej Lidze startuje ok. 350 zawodników" – powiedział PAP Rosengarten, który zajmuje się też organizacją w Chorzowie sierpniowego Memoriału Kamili Skolimowskiej zaliczanego do "diamentowego" cyklu.

Reklama

Zaznaczył, że w DME w każdej konkurencji wystartuje tylko jeden zawodnik z danego kraju.

W dniach 20–22 czerwca rywalizować będą ekipy dywizji drugiej i trzeciej (w sesjach porannych i wieczornych), a 23-25 czerwca – pierwszej. W najwyższej walka toczyć się będzie o medale DME, w pozostałych – o awans i utrzymanie.

Mistrzostwa wszystkich dywizji w jednym miejscu odbędą się po raz pierwszy.

W maju 2021 na chorzowskiej arenie w zawodach najwyższej ligi DME kibice obejrzeli ekipy siedmiu krajów. Reprezentacja Polski obroniła wtedy tytuł, wyprzedzając o 2,5 pkt Włochy.

Zawody pierwotnie miały się odbyć w białoruskim Mińsku, ale zostały przeniesione do Polski. European Athletics po tej imprezie powierzyło Stadionowi Śląskiemu organizację DME w 2027 roku oraz ME rok później.

Reklama

Chorzowska arena gościła w maju 2021 nieoficjalne MŚ sztafet, na tym obiekcie odbywa się też Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej, który na pięć lat wszedł do cyklu Diamentowej Ligi. W tym roku zawody zaplanowano na 16 lipca.

Igrzyska Europejskie odbędą się po raz trzeci - w 2015 ich gospodarzem było Baku, cztery lata później Mińsk, teraz impreza zagości w Polsce, a głównym gospodarzem będzie Kraków.

Autor: Piotr Girczys