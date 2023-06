Znany ze skrytości i niechęci do okazywania emocji Zidane nie mógł pohamować łez, kiedy przemawiał w Istres. Piłkarski mistrz świata z 1998 roku zabrał głos jako twarz projektu i sponsor stowarzyszenia "Le Point Rose".

Reklama

Głównym celem projektu medycznego jest wspieranie dzieci chorych na nowotwory u schyłku życia, a także ich rodzin. Ośrodek będzie „miejscem wytchnienia i godnego pożegnania rodzin, zwłaszcza będzie pomocny rodzicom, którzy nie mogą pogodzić się ze stratą dziecka”.

Reklama

Dla mnie to trudne - mówił przez łzy Zizou. Mam zdrowe dzieci i to jest dla mnie skomplikowane. (…) Ale jestem dumny, że jestem ojcem chrzestnym tego projektu i zrobię wszystko, aby go wspierać. Utrata dziecka to najgorsze, co może się przytrafić. Wybraliście właściwą osobę - dodał.

Francuz nawiązał do straty brata, która była źródłem ogromnego bólu jego rodziców.

Budowa obiektu rozpocznie się pod koniec 2023 roku, a pierwsze rodziny sprowadzą się tu w 2025 roku.

Stowarzyszenie "Le Point Rose" zostało utworzone w 2015 roku przez Nathalie Paoli, byłą szefową biura prasowego Olympique Marsylia, pogrążoną w żałobie po śmierci swojej córki Carli-Marie, która zmarła w wieku dziewięciu lat z powodu guza pnia mózgu.