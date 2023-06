Zmagania w piłce ręcznej plażowej toczą się w Tarnowie. W zawodach wezmą udział reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn.

Polki trafiły do grupy A, gdzie zmierzą się z Hiszpankami, Dunkami oraz Norweżkami. W meczu otwarcia biało-czerwone czeka rywalizacja z Norwegią, czyli piątą drużyną tegorocznych mistrzostw Europy.

Polacy zaś trafili do grupy B i co ciekawe, także rywalizować będą z tymi samymi reprezentacjami, co ich koleżanki. Na początek zmierzą się z Duńczykami, którzy w ostatnich ME zdobyli brązowy medal.

Polska jako obrońca tytułu

W Chorzowie na Stadionie Śląskim łącznie wystartuje ok. 2 tys. lekkoatletów. 47 drużyn uczestniczących w Drużynowych Mistrzostwach Europy podzielono na trzy dywizje. Polska - jako obrońca tytułu - wystąpi w pierwszej, najwyższej. W każdej rywalizacja odbędzie się w 37 konkurencjach. W każdej wystartuje tylko jeden zawodnik z danego kraju. We wtorek zaczęto zawody w najniższej dywizji.

Reprezentacja Polski zgłoszona do igrzysk liczy 370 zawodniczek i zawodników. To największa ekipa w historii startów w zawodach multidyscyplinarnych.

Igrzyska Europejskie nie mają długiej historii. Pierwsza edycja odbyła się w 2015 roku w stolicy Azerbejdżanu – Baku. Cztery lata później gospodarzem była Białoruś. To właśnie wtedy w Mińsku narodowe komitety zrzeszone w EOC podjęły decyzję, że gospodarzem kolejnej edycji będzie Polska, a miastem-gospodarzem - Kraków.

29 dyscyplin w programie

Do programu trafiło 29 dyscyplin. Rywalizacja w 12 (badminton, BMX, judo, kolarstwo górskie, lekkoatletyka, pływanie artystyczne, pięciobój nowoczesny, skoki do wody, slalom kajakowy, sprint kajakowy, szermierka i teqball) będzie się jednocześnie toczyć o medale mistrzostw Europy.

W 19 (badminton, boks, breaking, BMX, judo, kolarstwo górskie, koszykówka 3x3, lekkoatletyka, łucznictwo, pięciobój nowoczesny, pływanie artystyczne, rugby 7, skoki do wody, slalom kajakowy, strzelectwo, szermierka, tenis stołowy, taekwondo i triathlon) zawody będą mieć rangę kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

Pozostałe dyscypliny: kickboxing, muaythai, padel, piłka nożna plażowa, piłka ręczna plażowa, wspinaczka sportowa i skoki narciarskie mają status dyscyplin programowych.

Łącznie rozdanych zostanie 253 kompletów medali.

Miastem-gospodarzem igrzysk będzie Kraków. Ponadto zawody zagoszczą w ośmiu innych miastach Małopolski: Krynicy-Zdroju, Krzeszowicach, Myślenicach, Nowym Sączu, Nowym Targu, Oświęcimiu, Tarnowie i Zakopanem, a także w Bielsku-Białej i Chorzowie oraz w Rzeszowie i we Wrocławiu.