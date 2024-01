Arkadiusz Moryto, bo o nim mowa, wciąż zmaga się z kontuzją barku. Z powodu urazu nie wystąpił on w turnieju towarzyskim w Hiszpanii. Niestety do tej pory nie udało mu się wyzdrowieć i straci także szansę na grę w mistrzostwach Starego Kontynentu.

Reklama

"Jego zdrowie jest najważniejsze. On jest zbyt młodym i zbyt dobrym zawodnikiem, żeby ryzykować. W jego przypadku, na to, że wróci do zdrowia na Euro pozostała mi tylko wiara" – stwierdził w grudniu nasz selekcjoner.

Moryto doznał kontuzji podczas listopadowego meczu reprezentacji Polski z Węgrami. Początkowo uraz nie wydawał się zbyt groźny, jednak uniemożliwia zawodnikowi pokazanie pełni swoich możliwości.

Reklama

"Arek nie zagra na Euro. Niestety, ale nie ma znaczącej poprawy z jego barkiem" – powiedział tvpsport.pl selekcjoner naszej drużyny.

Podczas mistrzostw Europy będą starali się go zastąpić Jakub Szyszko lub Mateusz Kosmala.