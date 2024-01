"Iga jest inspiracją dla milionów ludzi na całym świecie i stanowi wzór do naśladowania dla dzieci, nastolatków, ale także dorosłych. Ze swoją niezłomną, sportową determinacją, połączoną z kreatywnością, otwartą głową i wrodzoną skromnością, Iga uosabia wartości marki LEGO, które od zawsze staramy się przekazać najmłodszym pokoleniom. To, co bardzo cenimy w podejściu Igi do budowania z klocków to fakt, że jest to nie tylko hobby, ale także ważny elementem ćwiczenia uważności, umiejętności niezbędnej przed ważnymi meczami. To szczególnie ważne dla młodych umysłów, które coraz częściej są przebodźcowane szkołą, zajęciami pozalekcyjnymi czy mediami społecznościowymi, pozostawiając im niewiele czasu na swobodną zabawę" - skomentował Maciej Seliński, dyrektor generalny na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie w Grupie LEGO.