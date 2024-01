Jakub Błaszczykowski 109 razy wystąpił w koszulce z białym orłem. Jest legendą tak utytułowanych klubów, jak Borussia Dortmund czy Wisła Kraków. Bohater na boisku i skromny człowiek o wielkim sercu w życiu prywatnym. Teraz stał się bohaterem filmu o sobie.

Jakub Błaszczykowski, jakiego nie znacie

"KUBA" to drugi, po filmie o Robercie Lewandowskim, piłkarski dokument platformy Amazon Prime. Twórcy zapewniają, że dzięki filmowi poznamy nie tylko piłkarską karierą, ale i życie prywatne byłego kapitana drużyny narodowej, dwukrotnego mistrza Niemiec oraz zdobywcy pucharu Niemiec.

Kibice przejdą wraz z Kubą drogę od boiska w rodzinnych Truskolasach, przez emocjonujący finał Ligi Mistrzów w 2013 r. czy pechowy karny na Euro 2016, aż po wzruszające zakończenie piłkarskiej kariery latem 2023 r.

W filmie "Kuba" spotkamy także całą plejadę gwiazd piłki, m.in. Juergena Kloppa, Roberta Lewandowskiego, Marco Reusa, Łukasza Piszczka, Jerzego Brzęczka i wielu innych.

Nie zabraknie wielu prywatnych wspomnień w wywiadach z Błaszczykowskim, jego rodziną, przyjaciółmi i kolegami z boiska. Kuba opowie o swojej nieżyjącej mamie, której zadedykował statuetką Superczempiona przyznaną nie tylko za osiągnięcia sportowe, ale także za jego szlachetną postawę poza boiskiem.

"W moim życiu wiele razy się potykałem i się tego nie wstydzę. Wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że moja historia stanie się inspiracją dla młodego pokolenia. Bo po każdej porażce można się podnieść. Podczas pracy z ekipą filmową nie gryzłem się w język, nie chowałem się za wyuczonymi formułkami. I cieszę się, że tę autentyczność udało się przenieść na ekran" — powiedział Kuba Błaszczykowski.

"KUBA bez cenzury"

Twórcy zapewniają też, że tu nie będzie żadnej cenzury. Zobaczymy Kubę takiego, jakim naprawdę jest na co dzień

"Kuba wpuścił naszą ekipę do swojego życia, bez cenzury, za co jestem mu ogromnie wdzięczny. Dzięki temu udało się nam uchwycić jego mocny charakter, upartość w dążeniu do celu i bezkompromisową osobowość. Trudno mi sobie wyobrazić lepszego filmowego bohatera – człowieka pełnego emocji, zabawnego, ale też takiego, który nie wstydzi się swoich potknięć. Historia Kuby jest uniwersalna i wierzę, że poruszy nie tylko fanów interesujących się na co dzień piłką nożną" — powiedział Jan Dybus, reżyser dokumentu o Błaszczykowskim.

Producentem filmu "KUBA" jest Papaya Films, producentem kreatywnym Kacper Sawicki, a reżyserem Jan Dybus. Za zdjęcia odpowiadają Marianna Klein i Igor Połaniewicz. Film będzie dostępny dla polskich klientów Prime Video wyłącznie w serwisie w ramach subskrypcji.