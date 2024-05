Ronaldo obecnie gra w barwach saudyjskiego An-Nasr. Arabscy szejkowie hojnie wynagradzają gwiazdę swojego zespołu. Portugalczyk rocznie w klubie zarabia 200 milionów dolarów. Kolejne 60 mln otrzymuje z tytułu umów sponsorskich.

Messi zarabia dużo mniej od Ronaldo

Za plecami 39-letniego piłkarza znalazł się Jon Rahm. Hiszpański golfista może się pochwalić 218 mln dol. Ostatnie miejsce na podium zajął Lionel Messi. Porównując zarobki Argentyńczyka do jego odwiecznego rywala, to można powiedzieć, że jest ubogim krewnym. Mistrz świata z Kataru zgarnął trochę ponad połowę tego co Ronaldo - 135 mln dol.

Najlepiej zarabiający sportowcy w rankingu "Forbesa" w 2024 roku:

1. Cristiano Ronaldo (Portugalia/piłka nożna) 260 mln dolarów

2. Jon Rahm (Hiszpania/golf) 218

3. Lionel Messi (Argentyna/piłka nożna) 135

4. LeBron James (USA/koszykówka) 128,2

5. Giannis Antetokounmpo (Grecja/koszykówka) 111

6. Kylian Mbappe (Francja/piłka nożna) 110

7. Neymar (Brazylia/piłka nożna) 108

8. Karim Benzema (Francja/piłka nożna) 106

9. Stephen Curry (USA/koszykówka) 102

10. Lamar Jackson (USA/futbol amerykański) 100,5