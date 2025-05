Tenis: Turniej ATP w Genewie - Hubert Hurkacz - Taylor Fritz - czwartek 22 maja

Stawką pojedynku Hubert Hurkacz - Taylor Fritz jest awans do półfinału turnieju w Genewie. Polak ma z Amerykaninem niekorzystny bilans meczów. Obaj panowie dotychczas zmierzyli się ze sobą pięć razy i wrocławianin wygrał tylko jedno spotkanie. Początek meczu o godz. 11.00. Relacja na żywo będzie dostępna na antenie Polsat Sport 1.

Tenis: Turniej WTA w Strasburgu - Magda Linette - Jelena Rybakina - czwartek 22 maja

Magda Linette we Francji wygrała dwa spotkania. Najpierw pokonała Barborę Krejcikovą, a następnie Rebeccę Sramkovą. W obu spotkaniach nie straciła nawet seta. Teraz poprzeczka idzie wysoko w górę. Jej trzecią rywalką będzie Jelena Rybakina. Będzie to trzecie spotkanie oby tenisistek. Dwa poprzednie padły łupem reprezentantki Kazachstanu. Początek meczu o godz. 11.00. Transmisja w Canal Plus Sport 2.

Sport w TV - czwartek 22 maja (na żywo)