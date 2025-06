Tenis: Turniej WTA w Bad Homburg - mecz 2. rundy gry pojedynczej: Iga Świątek - Wiktoria Azarenka

Iga Świątek przenosi się na trawę. W Bad Homburg jej pierwszą rywalką będzie Wiktoria Azarenka. Dla naszej tenisistki turniej w Niemczech będzie doskonałym przetarciem przed startem w wielkoszlemowym Wimbledonie, który zacznie się w przyszły tygodniu. Początek meczu około godz. 16.00. Relacja na żywo w Canal Plus Sport 2.

Piłka nożna kobiet: Mistrzostwa Europy U-19 - mecz półfinałowy: Hiszpania - Włochy

Hiszpanki triumfowały w trzech ostatnich edycjach ME. Są na dobrej drodze, by walczyć o kolejne zwycięstwo. O miejsce w finale zmierzą się z Włoszkami, które zamknęły Polkom drogę do fazy pucharowej. Początek meczu o godz. 16.50. Transmisja w TVP Sport.

Sport w TV - wtorek 24 czerwca (na żywo)