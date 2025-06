Tenis: Turniej WTA w Bad Homburg - mecz 2. rundy gry pojedynczej: Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa

Iga Świątek rywalizację w na trawiastych kortach w Bad Homburg rozpoczęła od zwycięstwa nad Wiktorią Azarenką. Na jej drodze do półfinału stoi Jekaterina Aleksandrowa. Do tej pory Polka z Rosjanką grała pięć razy. Trzy z tych pojedynków wygrała nasza tenisistka. Jak będzie tym razem? Początek meczu o godz. 12.40. Transmisja w Canal Plus Sport 2.

Lekkoatletyka: Drużynowe Mistrzostwa Europy - Madryt 2025 - 1. dzień

W czempionacie weźmie udział szesnaście reprezentacji, wśród nich broniący tytułu mistrzów Włosi. Pierwszego dnia zawodów odbędzie konkurs skoku o tyczce. Polskę reprezentuje m.in. Piotr Lisek. Początek relacji o godz. 15.55. Transmisja w TVP Sport.

Sport w TV - czwartek 26 czerwca (na żywo)