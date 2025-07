Były reprezentant Polski podejrzewany o oszustwa finansowe

Niewrzawa wpadł w poważne kłopoty z prawem. Jak informuje serwis "Meczyki.pl" były piłkarz ręczny jest podejrzewany o oszustwa finansowe. "Niewrzawa, jako właściciel spółki Marineros, próbował przejąć firmę PayEye. Marineros nie dysponowało jednak środkami finansowymi, aby zapłacić kwotę zadeklarowaną w umowie. To sprawiło, że transakcja upadła. Jednocześnie na rynku funkcjonuje firma PayEye Poland, wykorzystująca technologię PayEye, a będąca powiązana z Niewrzawą. Przedstawiciele PayEye przekazali nam, że to oni mają prawa do technologii opartej o fuzję biometrii oka i twarzy, wykorzystywaną w obszarze płatności" - donoszą "Meczyki.pl".

Reklama

Niewrzawa rozegrał w reprezentacji 14 spotkań

Niewrzawa to były reprezentant Polski w piłce ręcznej. W narodowej drużynie wystąpił 14 razy. W biało-czerwonych barwach zdobył osiem bramek. Jeśli chodzi o karierę klubową, był związany między innymi z Górnikiem Zabrze oraz Vive Targami Kielce.