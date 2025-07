Były reprezentant Polski podejrzewany o oszustwa finansowe

Niewrzawa wpadł w poważne kłopoty z prawem. Jak informuje serwis "Meczyki.pl" były piłkarz ręczny jest podejrzewany o oszustwa finansowe. "Niewrzawa, jako właściciel spółki Marineros, próbował przejąć firmę PayEye. Marineros nie dysponowało jednak środkami finansowymi, aby zapłacić kwotę zadeklarowaną w umowie. To sprawiło, że transakcja upadła. Jednocześnie na rynku funkcjonuje firma PayEye Poland, wykorzystująca technologię PayEye, a będąca powiązana z Niewrzawą. Przedstawiciele PayEye przekazali nam, że to oni mają prawa do technologii opartej o fuzję biometrii oka i twarzy, wykorzystywaną w obszarze płatności" - donoszą "Meczyki.pl".

Niewrzawa rozegrał w reprezentacji 14 spotkań

Niewrzawa to były reprezentant Polski w piłce ręcznej. W narodowej drużynie wystąpił 14 razy. W biało-czerwonych barwach zdobył osiem bramek. Jeśli chodzi o karierę klubową, był związany między innymi z Górnikiem Zabrze oraz Vive Targami Kielce.

Pełna treść oświadczenia Pawła Niewrzawy

W związku z publikacjami medialnymi pojawiającymi się w przestrzeni publicznej chciałbym wskazać, że od kilku miesięcy jestem przedmiotem działań związanych z relacją prywatną, która szybko w związku z postawą drugiej strony przekształciła się w relację biznesową.

W ramach prowadzonej działalności biznesowej wielokrotnie byłem przedmiotem gróźb karalnych i szantażu, który miał doprowadzić do zbycia nieruchomości stanowiącej moją własność.

Przedmiotem ataku była również moja Najbliższa rodzina, która wielokrotnie musiała mierzyć się z atakami związanymi z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą.

Z tych względów przed publikacją, podjęte zostały działania o charakterze prawnym w postaci skierowania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z podejmowanymi przeciwko mnie działaniami o bezprawnym charakterze.

W związku z powyższym dostrzegam koincydencję czasową związaną z publikacjami, z działaniami prawnymi opisanymi powyżej.

Jednocześnie chcę stanowczo oświadczyć, że jakakolwiek próba dalszego dezawuowania moich Najbliższych, prowadzonych przeze mnie projektów biznesowych czy dalsze szarganie mojego dobrego imienia poprzez wciąganie mojej Rodziny czy partnerów biznesowych w przedmiotową, kreowaną przez drugą stronę narrację, spotka się ze stanowczą reakcją prawną z mojej Strony.

Ponadto mam nadzieję, że sprawa sformułowanych wobec mnie zarzutów, mających charakter pomówień, zostanie w sposób rzetelny ponownie oceniona przez prowadzących postępowanie.

W chwili obecnej, również z uwagi na stres związany z opisanymi zdarzeniami, borykam się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które zagrażają mojemu życiu. Każda taka sytuacja jest dodatkowym stresorem i wpływa negatywnie na aktualny stan mojego zdrowia.

Jednocześnie wskazuję, że posiadam wszelkie dowody wskazujące na rzeczywisty przebieg wydarzeń, dlatego też w postępowaniu przed niezawisłym Sądem będę walczył o prawdę po pełnym powrocie do zdrowia.