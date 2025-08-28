26-letnia Lamens w światowym rankingu zajmuje 66. miejsce. W Wielkim Szlemie nigdy nie przebrnęła drugiej rundy. To było ich pierwsze spotkanie.

Jeżeli Świątek wygra US Open, a broniąca tytułu i prowadząca w światowym rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka odpadnie przed ćwierćfinałem, to Polka wróci na szczyt listy WTA.

Kolejną rywalką 24-latki z Raszyna będzie w sobotę Anna Kalinska. Rozstawiona z numerem 29. Rosjanka pokonała reprezentująca Kazachstan Julię Putincewą 6:1, 7:5. Bilans Świątek z Kalinską to 1-1.

Wynik meczu 2. rundy singla kobiet:

Iga Świątek (Polska, 2) - Suzan Lamens (Holandia) 6:1, 4:6, 6:4.