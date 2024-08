Polscy siatkarze są aktualnymi liderami rankingu FIVB i jednymi z głównych faworytów do zdobycia olimpijskiego złota.

Egipt bez szans w starciu z polskimi siatkarzami

W swoim pierwszym meczu na igrzyskach w Paryżu biało-czerwoni pewnie pokonali Egipt 3:0 (25:21, 25:19, 25:13).

Inauguracyjne starcie nie było jednak spacerkiem dla podopiecznych Nikoli Grbica. W pierwszych dwóch setach rywale starali się grać jak równy z równym, ale jedynie na krótkich dystansach, na finiszu nasi siatkarze wchodzili na wyższy poziom i nie pozostawiali złudzeń przeciwnikowi.

Kontuzja Fornala zmartwiła selekcjonera Polaków

Mimo zwycięstwa nad Egiptem trener Polaków nie miał po meczu szczęśliwej miny. Tomasz Fornal w trzeciej partii skacząc do bloku niefortunnie upadł na parkiet i z trudem opuścił boisko. Przyjmujący Jastrzębskiego Węgla doznał kontuzji stawu skokowego.

Od soboty do środy trwał wyścig z czasem, by doprowadzić Fornala do pełnej sprawności. W meczu z Brazylią 26-latek rozpoczął mecz na ławce rezerwowych i na parkiecie pojawił się tylko na chwilę. Sztab naszej kadry nie chciał ryzykować jego zdrowia.

Horror w meczu z Brazylią

Koledzy Fornala poradzili sobie bez niego, choć łatwo nie było. Mecz z Brazylią był prawdziwym horrorem. Polscy siatkarze gładko przegrali pierwszego seta. W drugim role się odwrócili i to biało-czerwoni nie dali żadnych szans rywalom.

W trzeciej partii znów górą byli "Canarinhos" i Polacy znaleźli się pod ścianą. Na szczęście kolejne dwie odsłony należały do ekipy Grbica.

Leon sprawił sobie urodzinowy prezent

Duża w tym zasługa Norberta Hubera, który dał świetną zmianę i popisał się kilkoma asami serwisowymi, ale prawdziwym bohaterem był Wilfredo Leon. Przyjmujący naszej reprezentacji, który w dniu meczu obchodził 31. urodziny grał fantastycznie. To właśnie głownie jemu Polacy zawdzięczają końcowe zwycięstwo 3:2 (22:25, 25:19, 19:25, 25:23, 15:12).

Z Włochami o pierwsze miejsce w grupie

Dzięki wygranej polscy siatkarze zapewnili sobie awans do ćwierćfinału. W pojedynku z Włochami grać będą o pierwsze miejsce w grupie.

Mecz odbędzie się 3 sierpnia 2024 r. (sobota) o godzinie 17:00. Stawką tego pojedynku będzie pierwsze miejsce w grupie.