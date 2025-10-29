Można było mieć wątpliwości co do transmisji turnieju w Polsce, bowiem choć MEGOGO było oficjalnym i wyłącznym nadawcą piłkarskiego Pucharu Narodów Afryki 2023, to turnieju w 2024 roku polscy fani nie mogli niestety oglądać.

Turniej w Maroku

W Pucharze Narodów Afryki 2025, rozgrywanym w 6. miastach Maroka, po raz czwarty w turnieju spotkają się 24 reprezentacje. Tym razem tytułu broni Wybrzeże Kości Słoniowej, które wygrało ostatni finał tych rozgrywek z Nigerią 2:1. Oprócz wymienionych jednym z faworytów do wygrania 35. edycji African Cup of Nations będzie także gospodarz turnieju Maroko, który już wywalczył kwalifikację na Mundial w 2026 r. Podobnego czynu dokonały też Tunezja, Egipt, Algieria oraz Ghana. Ponadto, chrapkę na wygranie Pucharu Narodów Afryki będzie miał na pewno Senegal.

Najlepsi światowi gracze

Cieszymy się, że po raz kolejny MEGOGO pokaże Puchar Narodów Afryki. 21. grudnia to symboliczna data, ponieważ wtedy przypada w Polsce pierwszy dzień astronomicznej zimy. Podczas, gdy u nas zacznie się najzimniejszy okres roku, w Maroko temperatura będzie wysoka, a emocje sięgną zenitu. Na przełomie roku w przerwie od meczów w większości lig widzowie będą mieli okazję zobaczyć najlepszych światowych graczy – z Mohamedem Salahem, Achrafem Hakimim czy Sadio Mane na czele – komentuje Artur Pacuła, CEO MEGOGO w Polsce.

Reprezentacje w turnieju

Grupa A:

Maroko

Mali

Zambia

Komory

Grupa B:

Egipt

Republika Południowej Afryki

Angola

Zimbabwe

Grupa C:

Nigeria

Tunezja

Uganda

Tanzania

Grupa D:

Senegal

Demokratyczna Republika Konga

Benin

Botswana

Grupa E:

Algieria

Burkina Faso

Gwinea Równikowa

Sudan

Grupa F: