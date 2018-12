Rywale Polaków w eliminacjach mistrzostw Europy 2020: Austria ------- ranking FIFA: 22 sukcesy: 1934 - 4. miejsce MŚ 1954 - 3. miejsce MŚ trener: Franco Foda (Niemcy) mecze Polski z Austrią - 8: 4 zwycięstwa, 1 remis, 3 porażki; bramki: 18-17 Izrael ------ ranking FIFA: 90 sukcesy: 1968 - ćwierćfinał ME 1976 - ćwierćfinał ME trener: Andreas Herzog (Austria) mecze Polski z Izraelem - 11: 5 zwycięstw, 4 remisy, 2 porażki; bramki: 22-14 Słowenia -------- ranking FIFA: 62 sukcesy: 2000 - faza grupowa ME 2002 - faza grupowa MŚ 2010 - faza grupowa MŚ trener: Matjaz Kek mecze Polski ze Słowenią - 6: 2 zwycięstwa, 3 remisy, 1 porażka; bramki: 6-5 Macedonia --------- ranking FIFA: 68 sukcesy: nigdy nie uczestniczyła w turnieju finałowym ME ani MŚ trener: Igor Angelovski mecze Polski z Macedonią - 3: 2 zwycięstwa Polski, 1 remis; bramki: 8-2 Łotwa ----- ranking FIFA: 132 sukcesy: 2004 - faza grupowa ME trener: Mika-Matti Petteri Paatelainen (Finlandia) mecze Polski z Łotwą - 13: 9 zwycięstw Polski, 2 remisy, 2 porażki; bramki: 35-15