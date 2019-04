Poprzednio 45-letniemu Repce wymierzona została kara piętnastu miesięcy więzienia. Po ponownym rozpatrzeniu sąd podwyższył ją do dwóch lat.

Repkę skazano za oszustwo. Sprzedał bowiem kobiecie w 2016 roku luksusowy samochód, nie będąc jego właścicielem, gdyż nie spłacił za niego wszystkich rat zaciągniętej pożyczki.

W podpisanej umowie Repka obiecał zwrócić pieniądze, jeżeli własność nie zostanie przepisana na kobietę dokonująca zakupu. Za otrzymaną zapłatę miał spłacić to, co zostało, by auto stało się jego własnością. Tak się jednak nie stało.

Repka nie miał zamiaru oddawać auta kobiecie, dlatego też sąd skazał go za przestępstwo defraudacji. W świetle prawa sportowiec jest recydywistą. Poprzednio skazano go na sześć miesięcy pozbawienia wolności za ogłaszanie usług seksualnych w imieniu byłej żony. Dwukrotnie karano go w zawieszeniu za jazdę pod wpływem alkoholu.

W sądach toczyły się także postępowania o niepłacenie alimentów na dwóch synów, z pierwszego i drugiego małżeństwa.

Karierę piłkarską Repka rozpoczął w w 1991 roku w Baniku Ostrawa, potem występował we Fiorentinie, West Ham United, Sparcie Praga, a zakończył ją w 2013 roku w Dynamie Czeskie Budziejowice.

W reprezentacji Czechosłowacji rozegrał jeden mecz, natomiast w kadrze Czech w latach 1993-2001 - 46. Strzelił jedną bramkę.