Błaszczykowski nie gra od połowy kwietnia. Wówczas poinformowano, że z powodu złamanego palca stopy skrzydłowy Wisły Kraków nie wystąpi już do końca sezonu.

W ostatnich miesiącach problemy zdrowotne miał również Rybus. Teraz piłkarz Lokomotiwu Moskwa otrzymał powołanie i ma szansę zagrać w kadrze po raz pierwszy od meczu z Kolumbią podczas mistrzostw świata 2018 w Rosji, choć - jak przyznał Brzęczek - jeszcze nie wiadomo, czy weźmie udział w zgrupowaniu.

Boczny obrońca tym razem ma kłopoty z mięśniem uda i walczy z czasem.

Powołanie otrzymali również m.in. gracze reprezentacji młodzieżowej - Sebastian Szymański, Dawid Kownacki i Robert Gumny, którzy wystąpią w rozpoczynających się 16 czerwca we Włoszech i San Marino mistrzostwach Europy do lat 21.

🔴 POWOŁANIA



Lista zawodników powołanych na najbliższe mecze reprezentacji Polski z Macedonią Północną (07.06) i Izraelem (10.06) 🇵🇱 pic.twitter.com/SMy4GKuQyq — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 21 maja 2019

"Zaczynamy drugie w tym roku zgrupowanie przed meczami eliminacyjnymi do Euro 2020. Zdecydowaliśmy się powołać 28 piłkarzy, w tym Dawida Kownackiego, Roberta Gumnego i Sebastiana Szymańskiego, którzy w czerwcu zagrają w mistrzostwach Europy do lat 21. Problemy zdrowotne niektórych kadrowiczów i wątpliwy udział w zgrupowaniu m.in. kontuzjowanego Macieja Rybusa sprawiły, że sięgnęliśmy po piłkarzy z kadry Czesława Michniewicza. Wymieniona trójka wróci do reprezentacji do lat 21 najpóźniej dzień po meczu z Izraelem, ale istnieje szansa, że któryś z nich dołączy do drużyny trenera Michniewicza jeszcze wcześniej" – powiedział Brzęczek cytowany na stronie PZPN.

W gronie powołanych nie ma żadnego piłkarza z ekipy mistrza Polski Piasta Gliwice. Łącznie jest tylko trzech zawodników z polskiej ekstraklasy - dwóch z Legii (Sebastian Szymański i Artur Jędrzejczyk) oraz jeden z Lecha Poznań (Robert Gumny).

Polska w dwóch pierwszych meczach grupy G eliminacji mistrzostw Europy 2020 zdobyła komplet punktów i prowadzi w tabeli - pokonała na wyjeździe Austrię 1:0 i u siebie Łotwę 2:0.

Macedonia Północna oraz Izrael mają po cztery punkty.

Piłkarze powołani na mecze el. ME 2020 z Macedonią Północną i Izraelem:

Bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn)

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Robert Gumny (Lech Poznań), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Marcin Kamiński (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Michał Pazdan (MKE Ankaragucu), Arkadiusz Reca (Atalanta Bergamo), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa)

Pomocnicy: Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Damian Szymański (Achmat Grozny), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (SSC Napoli)

Napastnicy: Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Krzysztof Piątek (AC Milan)