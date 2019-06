Niemcy grali z Danią w grupie także przed dwoma laty, gdy turniej odbywał się w Polsce. Wówczas pewnie wygrali 3:0. W powtórzeniu tego wyniku przeszkodził im Robert Skov, który w 73. minucie wykorzystał rzut karny podyktowany za zagranie ręką Timo Baumgartla. Wcześniej bramki dla obrońców tytułu zdobyli Marco Richter (28. i 52.) oraz Luca Waldschmidt (65.).

W Trieście Austriacy wygrali po golach Hannesa Wolfa (37.) i Saschy Horvatha z rzutu wolnego (78.). Kwadrans przed końcem spotkania Wolf musiał opuścić boisko z powodu kontuzji, a za faul na nim czerwoną kartką ukarany został Vukasin Jovanovic.

Później poinformowano, że Wolf ma złamaną kość prawej stopy i nie wystąpi już w trwającym turnieju. Po wstępnych badaniach oszacowano, że 20-letni napastnik RB Lipsk będzie pauzował przez kilka miesięcy.

Od 2017 roku, gdy gospodarzem ME do lat 21 była Polska, turniej odbywa się w formule z 12 drużynami podzielonymi na trzy grupy. Tegoroczna impreza rozgrywana jest w sześciu miastach - pięciu włoskich oraz w San Marino (Serravalle). Do półfinału awansują zwycięzcy trzech grup i drużyna z drugiego miejsca z najlepszym bilansem.

Finał zaplanowano na 30 czerwca w Udine.

Wyniki grupy B (Triest, Udine): Austria - Serbia 2:0 (1:0) Niemcy - Dania 3:1 (1:0)