Oznacza to, że Fabiańskiego zabraknie w październikowych spotkaniach kwalifikacji mistrzostw Europy z Łotwą w Rydze i Macedonią Północną w Warszawie.

34-letni Fabiański z powodu kontuzji nie dokończył sobotniego meczu ekstraklasy Anglii z Bournemouth (2:2). Urazu nabawił się wybijając piłkę podczas wznowienia gry z własnego pola karnego.

"Po wykonanych w niedzielę badaniach diagnostycznych potwierdziliśmy kontuzję mięśnia udowego, która wykluczy +Fabiana+ z gry na kilka tygodni" – przekazał Jaroszewski.

Fabiański w tym sezonie wystąpił we wszystkich siedmiu spotkaniach ligowych w barwach "Młotów". Selekcjoner kadry Jerzy Brzęczek zdecydował, że to on będzie bramkarzem numer jeden w jesiennych meczach eliminacji Euro 2020. We wrześniu zagrał już w pojedynkach ze Słowenią (0:2) oraz Austrią (0:0). Teraz głównym kandydatem do zastąpienia go w bramce będzie Wojciech Szczęsny.

Wiosną sytuacja była odwrotna. Trener biało-czerwonych postawił na golkipera Juventusu Turyn, ale tuż po zakończeniu sezonu ligowego Szczęsny musiał się poddać zabiegowi artroskopii kolana i w czerwcowych potyczkach z Macedonią Północną (1:0) i Izraelem (4:0) polskiej bramki strzegł Fabiański.

Brzęczek powinien w poniedziałek ogłosić nazwiska piłkarzy powołanych na mecze z Łotwą (10.10) i Macedonią Płn. (13.10). Po sześciu seriach spotkań Polska z 13 punktami jest liderem grupy G eliminacji. O dwa wyprzedza Słowenię i o trzy Austrię.