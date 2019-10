Spotkanie odbędzie się na Wembley 9 listopada.

Do tej pory rekord pod względem publiczności na meczu kobiet w Wielkiej Brytanii należał do finału olimpijskiego z 2012 roku, rozegranego także na Wembley, który obejrzało 80 203. Mecz zakończył się zwycięstwem USA nad Japonią 2:1.

"Moje przesłanie do wszystkich, którzy kupili bilety jest jasne: +przyjdźcie na mecz, by stać się częścią historii+. To właśnie wasza obecność jest tym, co sprawi, że mecz będzie jeszcze bardziej wyjątkowy. Będę czekała na każdego, kto kupił bilet, aby pomógł w pobiciu rekordu wszech czasów na angielskiej ziemi" - powiedziała patetycznie Sue Campbell z angielskiej federacji dyrektor ds. piłki nożnej kobiet.

Najwyższa frekwencja podczas spotkania kobiecej reprezentacji Anglii to także pojedynek z Niemcami w 2014 r, który na stadionie Wembley śledziło 45 619 fanów.

Światowy rekord kibiców na trybunach na meczu kobiet został ustanowiony na stadionie w kalifornijskiej Pasadenie podczas MŚ w 1999 roku, gdy 90 185 fanów obejrzało wygraną USA z Chinami w finale po serii rzutów karnych 5:4.