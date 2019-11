Powiedzenie, że na tym poziomie nie ma już łatwych rywali tu sprawdzi się jak rzadko kiedy. Polska reprezentacja w Mistrzostwach Europy na pewno trafi na trudnych i wymagających przeciwnikw. W rozgrywkach grupowych na pewno unikniemy Szwajcarii, Chorwacji, Holandii i Rosji – jesteśmy z nimi w tym samym koszyku.

I koszyk: Włochy, Belgia, Anglia, Niemcy, Ukraina, Hiszpania

II koszyk: Francja, Polska, Szwajcaria, Chorwacja, Holandia, Rosja

III koszyk: Portugalia, Turcja, Dania, Czechy, Szwecja, Austria

IV koszyk: Walia, Finlandia, zwycięzcy czterech barażów

Euro 2020 będzie rozgrywane w kilku krajach, dlatego losowanie będzie skomplikowane. Dodatkowym smaczkiem na pewno będzie fakt, że Rosja może być zdyskwalifikowana za doping ze wszystkich rozgrywek międzynarodowych. Co wtedy zrobią władze piłkarskie – jeszcze nie wiadomo. Patrząc na to, kto jest przypisany do której grupy, najtrudniejsze, co może spotkać Polaków na dziś, przed zakończeniem baraży, to rywalizacja o wejście do fazy play-off np. z Anglią, Portugalią i Walią.

Grupa A: Włochy (gosp.), zesp. z II koszyka, zesp. z III koszyka, zesp. z IV koszyka

Grupa B: Belgia, Rosja (gosp.), Dania (gosp.), zesp. z IV koszyka

Grupa C: Ukraina, Holandia (gosp.), zesp. z III koszyka, zesp. z IV koszyka

Grupa D: Anglia (gosp.), zesp. z II koszyka, zesp. z III koszyka, zesp. z IV koszyka

Grupa E: Hiszpania (gosp.), zesp. z II koszyka, zesp. z III koszyka, zesp. z IV koszyka

Grupa F: Niemcy (gosp.), zesp. z II koszyka, zesp. z III koszyka, zesp. z IV koszyka