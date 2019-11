Portal powołując się na własne źródła podał, że "według mazowieckich +pezetów+ (departament do spraw przestępczości zorganizowanej – PAP) Prokuratury Krajowej grupa ta sprzedała nawet kilka ton narkotyku". Według portalu TVP Info liderami gangu byli zawodnik MMA Adam Z. ps. Zajcu oraz Michał G. ps. Gąsior. "Pierwszy jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania a drugi siedzi w areszcie, po tym jak sam się zgłosił do prokuratury" - czytamy.

Dodano, że na przełomie października i listopada na funkcjonariusze CBŚP zatrzymali pięciu mężczyzn związanych m.in. z chuliganami Widzewa Łódź i ich sojusznikami. "Kolejnych trzech podejrzanych doprowadzono do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, z aresztów. Wszyscy zamieszani są w przestępstwa narkotykowe" - napisano.

Jak czytamy, dwóch zatrzymanych mężczyzn odpowie za przemyt 400 kg marihuany z Hiszpanii do Polski. "Na półwyspie Iberyjskim gang uruchomił prawdziwe centrum spedycyjne. Towar trafiał do Polski w ładunku hiszpańskich cytrusów – mówi tvp.info jeden ze śledczych. – Pozostali są podejrzani o wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków" - podano. Z ustaleń portalu wynika, że jednorazowo kupowali od 5 do 80 kg marihuany. Za największe partie +trawki+ płacili ok. 1,2 mln zł.

"Sześciu podejrzanych zostało aresztowanych, dwóch decyzją sądu musi się tylko meldować regularnie na policji. Śledczy złożyli zażalenie na tę decyzję" - czytamy.