34-letnia zawodniczka występująca na pozycji pomocnika jest dopiero czwartą kobietą uhonorowaną przez magazyn. Przed nią triumfowały: tenisistka Chris Evert (1976), łyżwiarka szybka, pięciokrotna mistrzyni olimpijska Bonnie Blair (1994) oraz tenisistka Serena Williams (2015).

2 grudnia Rapinoe została zdobywczynią Złotej Piłki dla najlepszej zawodniczki 2019 roku w plebiscycie magazynu "France Football".

Amerykanka to zdobywczyni jednej z bramek w finale mistrzostw świata z Holandią w Lyonie (2:0). Została wybrana najlepszą zawodniczką meczu i całego turnieju we Francji. Otrzymała też Złoty But za zwycięstwo w klasyfikacji strzeleckiej. Rapinoe zdobyła w tegorocznym mundialu sześć bramek, podobnie jak jej rodaczka Alex Morgan i Angielka Ellen White, ale miała ponadto trzy asysty.

Przed rokiem nagrodę otrzymali mistrzowie NBA koszykarze Golden State Warriors.