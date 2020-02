Według informacji dziennikarza Polsat Sport Sebastiana Staszewskiego w wyborach na nowego prezesa PZPN zamierza wystartować Marek Koźmiński. Były piłkarz, który aktualnie jest wiceprezesem związku, to zaufana osoba Bońka. Jeśli uda mu się wygrać wyścig do fotela prezesa, to będzie to prawdopodobnie oznaczało kontynuację dotychczasowej polityki.

Wybory prezesa PZPN odbędą się na jesieni. Boniek nie może kandydować na trzecią kadencję, bo zabraniają mu tego przepisy.