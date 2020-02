Sympatycy czterokrotnego mistrza kraju regularnie zapełniają swój stadion, niezależnie od ligi, w której występuje ich zespół. Co rundę wykupują wszystkie karnety uprawniające do oglądania meczów ze stałego miejsca. Co pół roku pod tym względem biją też krajowy rekord, który od 2017 roku poprawili już siedmiokrotnie.

Jak informuje klub, trzy lata temu sprzedano 15 310 abonamentów, co było wówczas najlepszym frekwencyjnym wynikiem w Polsce. Teraz zaś w bardzo szybkim tempie rozeszło się 16 401 karnetów.

"To, że kibice Widzewa wykupują wszystkie dostępne karnety, stało się piękną widzewską tradycją. Cieszę się, że fani chcą być z nami i wypełniać +Serce Łodzi+, współtworząc niesamowitą, niepowtarzalną atmosferę widowisk, które wykraczają daleko poza rywalizację sportową" – podkreśliła prezes Widzewa Martyna Pajączek.

Jak dodała, frekwencyjne rekordy oraz doping podczas meczów w Łodzi potwierdzają, że widzewska społeczność to wyjątkowa grupa ludzi. "Dokładamy w klubie wszelkich starań, żeby rozwijać się, zmieniać i dalej wspólnie budować przyszłość Widzewa" - zapewniła.

Chętni, którzy nie zakupili karnetu na rundę wiosenną, a chcieliby zobaczyć na żywo grę piłkarzy Widzewa, będą mogli kupić jednorazowe bilety. Ich pula nie będzie jednak duża, ponieważ stadion miejski przy al. Piłsudskiego może pomieścić ok. 18 tys. widzów.

Klub poinformował, że sprzedaż wejściówek będzie możliwa dzięki zwalnianiu miejsc przez posiadaczy stałych abonamentów, którzy przed każdym meczem domowym mogą poinformować klub, że będą nieobecni, a ich miejsce będzie mógł zająć ktoś inny. Do otwartej sprzedaży trafiać mogą również wejściówki na sektor gości i otaczające go bufory, ale jedynie w przypadku braku udziału w spotkaniu zorganizowanej grupy fanów drużyny przyjezdnej.

Prowadzony przez trenera Marcina Kaczmarka zespół ma duże szanse awansować na zaplecze ekstraklasy. Na półmetku 2. ligi jest liderem z przewagą jednego punktu nad drugim Górnikiem Łęczna i trzech nad trzecim GKS Katowice. Awans do 1. ligi wywalczą trzy drużyny. Runda wiosenna rozpocznie się w nadchodzący weekend. Widzew w pierwszym meczu podejmie w niedzielę Olimpię Elbląg.