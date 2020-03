To był pierwszy w tym roku eliminacyjny mecz Polek. W środę zespół trenera Miłosza Stępińskiego zagra w Baku z Azerbejdżanem.

Reklama

Biało-czerwone, klasyfikowane na 30. miejscu w światowym rankingu, były faworytkami sobotniego spotkania Mołdawiankami (90. lokata). Według przedmeczowych założeń szkoleniowca miały prowadzić grę i strzelić przynajmniej dwa gole.

To zadanie zostało zrealizowane już w pierwszej połowie. Polki atakowały, dominowały od pierwszego gwizdka. Szybko też zaczęły stwarzać groźne sytuacje. Już w 9. minucie Aleksandra Sikora zdobyła pierwszego gola. Zaraz potem po widowiskowym uderzeniu Emilii Zdunek piłka odbiła się od poprzeczki.

Dwie akcje zespołu trenera Stępińskiego „zamknęła” skutecznie Ewa Pajor. Najlepsza polska napastniczka miała szansę na hat-tricka, ale trafiła w słupek.

W doliczonym czasie pierwszej połowy najpierw po czerwonej kartce ekipę gości osłabiła Victoria Toma, a jeszcze przed gwizdkiem na przerwę podwyższyła prowadzenie polskiej drużyny Katarzyna Daleszczyk.

Po przerwie osłabione liczebnie Mołdawianki nie były w stanie powalczyć o zmianę niekorzystnego wyniku. Dużo bliżej zdobycia kolejnych goli były rywalki, chociaż nie forsowały już tempa tak, jak w pierwszej części.

Błyskotliwy sprint do piłki zaprezentowała w 86. min Pajor. Minęła bramkarkę Mołdawii i ustaliła wynik, choć szansę miała jeszcze Nikola Karczewska. Po jej strzale głową piłka trafiła w poprzeczkę.

Reprezentacja Polski we wtorek czarterowym samolotem poleci na mecz do Baku.

Zespół trenera Stępińskiego zaczął eliminacje od bezbramkowego remisu z wyżej notowaną Hiszpanią w Lublinie.

Biało-czerwone miały zainaugurować walkę o ME wyjazdowym meczem z Czeszkami 3 września. Dzień przed spotkaniem zostało ono - z powodu zatrucia pokarmowego przeciwniczek – przełożone o rok. W kwietniu Polki rozegrają rewanże z Mołdawią i Azerbejdżanem.

Rywalami Polski w grupie D Euro 2021 są Czechy, Azerbejdżan, Mołdawia i Hiszpania. W eliminacjach ME uczestniczy 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo.

Zwycięzcy dziewięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do ME bezpośrednio. Pozostałe sześć ekip z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do turnieju finałowego. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz - Anglia.

Polska - Mołdawia 5:0 (4:0)

Reklama

Bramki: 1:0 Aleksandra Sikora (9), 2:0 Ewa Pajor (27), 3:0 Ewa Pajor (34), 4:0 Katarzyna Daleszczyk (45+2), 5:0 Ewa Pajor (86).

Żółte kartki: Mołdawia – Iulia Petelca, Victoria Turcanu. Czerwona kartka: Mołdawia - Anastasia Toma (45+1, niesportowe zachowanie).

Sędziowała: Lizzy Van Der Helm (Holandia).

Polska: Katarzyna Kiedrzynek – Gabriela Grzywińska, Małgorzata Mesjasz, Paulina Dudek – Aleksandra Sikora, Zdunek, Ewelina Kamczyk (60. Dominika Grabowska), Patrycja Balcerzak, Natalia Chudzik (60. Martyna Wiankowska) – Katarzyna Daleszczyk (74. Nikola Karczewska), Ewa Pajor.

Mołdawia: Natalia Munteanu – Anastasia Sivolobova (83. Victoria Cojuhari), Cristina Cerescu, Victoria Turcanu, Ana Arnautu – Diana Loghin, Cristina Musteata (46. Daniela Mardari), Claudia Chiper, Anastasia Toma, Carolina Tabur – Iulia Petelca (87. Violeta Mitul).

Terminarz reprezentacji Polski kobiet w eliminacjach Euro 2021: 11 marca 2020: Azerbejdżan – Polska, 10 kwietnia 2020: Polska – Azerbejdżan, 14 kwietnia 2020: Mołdawia – Polska, 9 czerwca 2020: Hiszpania – Polska, 18 września: Czechy - Polska, 22 września 2020: Polska – Czechy.

Tabela grupy

D M P Bramki

1. Hiszpania 3 7 9-1

2. Czechy 3 6 12-5

3. Polska 2 4 5-0

4. Mołdawia 3 3 3-13

5. Azerbejdżan 3 0 1-11